Poznati par Adam i Anđela Adaktar sa svoje četvoro dece uživaju u neviđenom luksuzu, a njihova oaza mira na beogradskom Dedinju navodno vredi neverovatnih tri miliona evra. Prema rečima upućenih izvora, ova velelepna nekretnina prostire se na 700 kvadratnih metara, krasi je prostrano dvorište sa bazenom, a unutrašnjost je opremljena najekskluzivnijim nameštajem koji je specijalno uvezen iz inostranstva.

Svojim nesvakidašnjim imidžom i redovnim isticanjem raskošnog načina života, Adam uveliko intrigira javnost, a uspeh je postigao otvorivši nekoliko lokala na najtraženijim beogradskim lokacijama za svega pola decenije.

Adam Adaktar zna tajnu

"Znaju svi iz Čačka ko je on i njegova porodica"

Međutim, intrigantne detalje iz njegove prošlosti javno je razotkrila bivša rijaliti učesnica i starleta Jelena Krunić, koja je, poput Adaktarovih, rodom iz Čačka. Tom prilikom je bez dlake na jeziku izjavila:

- Mislim da je sve samo ne 'Alfa mužjak', Alfa muškarac, s obzirom da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve, niti vodi on, niti bilo ko drugi, ona vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosta toga da se kaže, rekla je Jelena i nastavila:

- Da su uspešni, to se ne može poreći, najveći je inicijator njegova majka, bavili su se tetoviranjem u Čačku u samim počecima, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno.

Kija Kockar i Jelena Krunić pred sudom

Jelena je zamerila i to što se Adaktar "toliko sređuje".

- Svi znamo da, okej je kada se muško sređuje, da vodi računa o sebi, ali ne baš toliko da određuje sa koje će strane kamera da ga snima, ili sa koje će strane da izbaci ruku, pokazuje sat... Jednostavno taj neki šou kakav god da je, biće onako, ne verujem ni da će biti zabava za ovaj naš narod, jer čačanski Kardašijan je samo bleda kopija pravih Kardašijana.

kurir / blic

