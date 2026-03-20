Pevačica Maja Milošević sa tugom obaveštava o smrti oca. Opelo će se održati sutra u Jagodini, a ona se zahvalila na rečima utehe.
TUGA DO NEBA! Objavljene loše vesti, pevačici umro otac
Takmičarka "Pinkovih zvezda", Maja Milošević, objavila je veoma tužne vesti na svom Inatagram profilu.
Naime, pevačici je umro otac, a ona je u objavi otkrila detalje sahrane.
- Dragi prijatelji, sa tugom vas obaveštavam da je moj tata preminuo. Opelo će se održati sutra u 13.30h na Gradskom groblju u Jagodini. Hvala svima na razumevanju i rečima utehe - napisala je Maja.
Maja Milošević na Farmi Foto: Printskrin
Maju znamo od ranije
Inače, Maja Milošević se pojavila u prvoj sezoni "Pinkovih zvezda" (2014/15). Ostavila je sjajan utisak i na žiri i na publiku, pa je sebi obezbedila i finale takmičenja.
Ovom takmičenju se vratila, posle pune decenije, prošle godine, a sada joj je mentorka Jelena Karleuša.
