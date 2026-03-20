Takmičarka "Pinkovih zvezda", Maja Milošević, objavila je veoma tužne vesti na svom Inatagram profilu.

Naime, pevačici je umro otac, a ona je u objavi otkrila detalje sahrane.

- Dragi prijatelji, sa tugom vas obaveštavam da je moj tata preminuo. Opelo će se održati sutra u 13.30h na Gradskom groblju u Jagodini. Hvala svima na razumevanju i rečima utehe - napisala je Maja.

Maju znamo od ranije

Inače, Maja Milošević se pojavila u prvoj sezoni "Pinkovih zvezda" (2014/15). Ostavila je sjajan utisak i na žiri i na publiku, pa je sebi obezbedila i finale takmičenja.

Ovom takmičenju se vratila, posle pune decenije, prošle godine, a sada joj je mentorka Jelena Karleuša.

