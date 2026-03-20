Slušaj vest

Takmičarka "Pinkovih zvezda", Maja Milošević, objavila je veoma tužne vesti na svom Inatagram profilu.

Naime, pevačici je umro otac, a ona je u objavi otkrila detalje sahrane.

- Dragi prijatelji, sa tugom vas obaveštavam da je moj tata preminuo. Opelo će se održati sutra u 13.30h na Gradskom groblju u Jagodini. Hvala svima na razumevanju i rečima utehe - napisala je Maja.

Maja Milošević na Farmi Foto: Printskrin

Maju znamo od ranije

Inače, Maja Milošević se pojavila u prvoj sezoni "Pinkovih zvezda" (2014/15). Ostavila je sjajan utisak i na žiri i na publiku, pa je sebi obezbedila i finale takmičenja.

Ovom takmičenju se vratila, posle pune decenije, prošle godine, a sada joj je mentorka Jelena Karleuša.

Ne propustiteStarsRIJALITI UČESNICA SE POJAVILA U POPULARNOM MUZIČKOM TAKMIČENJU Oduvala žiri, prošla u drugi krug: Ima ono što treba!
Maja Milošević u Pinkovim zvezdama
StarsGDE SU NAKON TOLIKO GODINA DECA SLOBODANA MILOŠEVIĆA? Za sina se pričalo da je u romansi sa moćnicom, a ćerka živi iza spuštenih roletni i skriva se od svih
StarsCELI ŽIVOT S KRETENIMA! Ana Nikolić ispijala ŠAMPANJAC, a ova Cecina pesma je BACILA U TRANS (VIDEO)
StarsNAŠA PEVAČICA PREBAČENA U URGENTNI CENTAR: Malo je falilo da ostanem bez oka!
 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP 589 14.03.2026. Izvor: kurir televizija