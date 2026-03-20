Estrada je danas u znaku praznične topline, mira i zajedništva. Brojne javne ličnosti uputile su čestitke povodom Bajrama, deleći sa pratiocima poruke vere, nade i lepih želja, uz fotografije i simbolične objave koje su privukle veliku pažnju.

Zvezda Granda nikad elegantnija

Među prvima se oglasila Dada Mešaljić, koja je podelila elegantnu i dostojanstvenu fotografiju uz jednostavnu, ali snažnu poruku: „Bajram Šerif Mubarek Olsun“. Njena objava naišla je na brojne pozitivne reakcije, a pratioci su joj uzvratili čestitkama i emotikonima srca.

Pobednik Zadruge emotivan

Posebnu pažnju izazvala je i objava Dejan Dragojević, koji je podelio simboličan i emotivan vizual uz poruku „Vratiću se sledeće godine, tvoj Ramazan“, aludirajući na lično duhovno putovanje i značaj koji je ovaj period imao za njega.

Nermin oduševio objavom

Mlada pevačka nada, Nermin Handžić, oglasio se kratko, ali iskreno, objavom sa tri crvena srca, čime je, bez mnogo reči, poslao poruku ljubavi i poštovanja prema prazniku.

Halid ispao pravi gospodin

Bajramsku čestitku uputio je i jedan od najcenjenijih pevača narodne muzike, Halid Muslimović, koji je poručio da svim vernicima islamske veroispovesti želi srećan Bajram, uz želju da praznične dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj slozi.

Šemsa želi mir i harmoniju

Snažnu i toplu poruku podelila je i legenda narodne muzike Šemsa Suljaković, koja je naglasila važnost mira, harmonije i blagoslova.

Lepa Brena oduševila

Na kraju, elegantnom i svečanom čestitkom oglasila se i regionalna zvezda Lepa Brena, koja je kratkom porukom „Bajram Šerif Mubarek Olsun“ još jednom pokazala poštovanje prema prazniku i publici koja je prati decenijama.

Emina originalna

Pored njih, bajramsku čestitku uputila je i Emina Jahović, koja se tradicionalno oglašava povodom važnih verskih praznika, naglašavajući značaj porodice, vere i unutrašnjeg mira.

Estrada je i ovog Bajrama pokazala da, bez obzira na razlike i estradnu konkurenciju, praznici ostaju trenutak kada se šalju univerzalne poruke ljubavi, poštovanja i zajedništva.

