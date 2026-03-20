Učesnici rijaliti programa "Elita 9", Anita Stanojlović i Luka Vujović, ponovo su dospeli u centar pažnje zbog žestoke rasprave koja je izbila tokom emisije, a povod za svađu je bio Anitin bivši partner Anđelo Ranković.

Svađa je započela za crnim stolom, ali se ubrzo prenela i u dvorište imanja, gde su učesnike u stopu pratili pripadnici obezbeđenja, spremni da reaguju ukoliko dođe do eskalacije.

Prema onome što se moglo čuti, Luka je Aniti zamerio što je gledala bivšeg partnera, što je izazvalo novu tenziju među njima. On je istakao da se zbog njenog ponašanja oseća poniženo i nedovoljno uvaženo, dok je Anita uzvratila optužbama da upravo Luka pokazuje manjak poštovanja prema njoj.

Rasprava se rasplamsavala

Rasprava je dodatno dobila na intenzitetu kada je Luka ukazao na to da Anita često reaguje impulsivno i teško kontroliše emocije, što, kako je naveo, dovodi do konflikata među njima. Sa druge strane, ona mu je zamerila što uopšte pokreće teme vezane za njenog bivšeg partnera, smatrajući da na taj način nepotrebno daje značaj toj priči i dodatno podstiče tenziju.

U jednom trenutku, Anita je pokušala da objasni svoje ponašanje, navodeći da nema nameru da provocira, već da jednostavno ne može da ignoriše situacije koje se odvijaju oko nje, uključujući i prisustvo bivšeg partnera u blizini.

