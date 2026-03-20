Starleta Stanija Dobrojević vratila se juče iz Amerike kako bi se spremila za dugo očekivanu ulazak u Elitu 9.

Stanije je na aerodromu otkrla da su pregovori sa produkcijom Pinka trajali mesecima, ali da je konačno donela odluku, te se njen ulazak očekuje, kako prenose mediji, u ponedeljak.

Kako se dalje prenosi, Staniju očekuje najveći honorar u istoriji.

– Dugo smo pregovarali. Još u septembru sam rekla "ne", a sada sam rekla "da". Ovu priču sam ja započela i vreme je da stavim tačku. Novac nikada nije bio moj motiv za ulazak u rijaliti – izjavila je Stanija, dodajući da će njen honorar biti tema o kojoj će se tek pričati.

Prema izvorima bliskim starleti, Stanija koristi vikend da se pripremi za ulazak u Belu kuću.

– Danas je stigla u Beograd, a vikend će iskoristiti da se potpuno pripremi za boravak u rijalitiju i od ponedeljka će izdominirati.

O susretu sa Asminom

Podsetimo, Stanija je juče za Blic otkrila sve o tome kako će izgledati susret sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

- Rođendan još uvek traje, tek ću da proslavim sa porodicom za vikend, imala sam žurku u Majamiju, jako sam umorna. Jedno veče sam jako slavila. Kad kažem ljudima koliko imam godina oni misle da se šalim.

Ako se osvrnem na prošle tri godine i na moj veliki emotivni promašaj, tu sam dosta naučila da moram da držim granice i standarde i da ne verujem svemu, da sve dobro proverim. Ja kad se zaljubim ja odlepim, ja to u svojoj glavi idealizujem - rekla je Stanija, pa je dodala:

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo.

