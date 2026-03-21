Veljko Ražnatović već neko vreme živi u Rusiji i tamo će ostati minimum još godinu dana. On tamo gradi svoju karijeru, a dobre rezultate je već napravio.

I ako je daleko od svoje porodice, njegova porodica ga posećuje, pa su nedavno njegova supruga Bogdana i njihovi naslednici proveli zajedničke trenutke u Rusiji. Ražnatović je sada objavio sliku iz gradskog prevoza dok putuje na trening. Skupocene četvorotočkaše zamenio je metroom, a kako se može videti skroman život mu jako prija.

Foto: Printscrean

Crvena zvezda se oglasila zbog njega

Veljko Ražnatović trenutno se nalazi u Moskvi, a pre mesec dana je imao prvi meč nakon što se godinu i po dana oporavljao od povrede leđa.

Ražnatović je uspeo da sebi upiše 18. pobedu u nizu kada je nokautirao protivnika juče u Moskvi.

Povodom povratka Veljka Ražnatovića u ring, ali i pobede oglasili su se danas iz Crvene Zvezde, njegovog matičnog kluba. Oni su na zvaničnom profilu na Instagramu objavili njegov snimak i javno mu čestitali na pobedi

- Naš Veljko je danas stigao do svoje 18 profi pobede - napisali su oni, a njihovu čestitku odmah je podelio i Veljko na svom nalogu.

