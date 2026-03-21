Hari Mata Hari, juče je održao koncert u Sava Centru u Beogradu, a nekoliko trenutaka pre nego što je izašao pred svojom vernom publikom, u razgovoru sa novinarima, pecnuo je kolege. Koncerti u srpskoj prestonici su posebni i po tome što pevač obeležava 40 godina uspešne karijere.

On je prvo govorio o tome da li ima tremu, ali i o probi pre samog koncerta, gde je pomalo bio besan

- Nemam tremu, imao sam tremu u Zagrebu u Areni nedavno, a ovde sam domaći - rekao je Hari na početu, a potom otkrio i šta se desilo na probi.

- Siguran sam u svoj pevanja, a uglavnom sam tremaroš za sve što se dešava oko mene, da li će pasti plafon, ili će kabl biti u redu. Sve oko svega biti u redu, za sebe ne brinem. Meni kad lopta dođe, to je go sto posto, ali zenuzo je jer nije dve do mene, nekad i od golmana dođe lopta...

Usledilo je pitanje i ko će biti gost na njegovom koncertu, a njegov odgovor niko očekivao nije

- Jao, na plakatu kad vidim 'specijalni gosti', ili gost iznenađenja, to mi se gadi - rekao je on za "Mondo".

Najteži period u životu

Hari je rođen u Sarajevu, a jednom prilikom je govorio o tome kako je tokom rata napustio ne samo svoj rodni grad, već i državu.

- Potresan i svakako najteži period u mom životu preživeo sam 1992. godine kada sam sa porodicom morao da bežim od rata u Sarajevu. Nisam mogao da rizikujem živote najmilijih i skrasili smo se četiri godine u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Raspustio sam grupu do daljnjeg jer je bilo besmisleno da sviramo dok ljudi u Sarajevu gube živote. Sve do 1996. godine radio sam kao producent i kompozitor u Švedskoj i Finskoj. Tada sam dosta putovao po Evropi, a činilo mi se da lutam i da sam nekom nevidljivom bojom obeležen. Gde god bi krenuo nosio sam tugu sa sobom u srcu - ispričao je svojevremeno Hari za medije.

On je ispričao i kako mu je izgledao život u Skandinaviji.

- Ljudi u Skandinaviji su bili srdačni prema meni, ali na momente su me tretirali kao žrtvu na šta nikako nisam pristajao. Niti sam bilo kome nešto loše uradio, niti sam imalo kriv za rat u Bosni. Različiti prevaranti sa različitim interesima su me terali da se nacionalno opredelim, a mene to nije zanimalo. Bio sam i ostao bosanski pevač koji interpretira ljubavne pesme.