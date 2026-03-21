DIJAMANTI BEND ZARADILI 3000 EVRA, PA IH SE ODREKLI: Evo gde je završio novac
Momci iz benda Dijamanti, pre dve večeri nastupili su na jednom humanitarnom koncertu gde su prikupili skoro 400.000 dinara.
Momci i pevač Mladen Rosić su napravili ludu atmosferu, a sve kako bi pomogli fondaciji "Budi human".
Novac, tačnije 375.000 su momci uplatili na račun fondacije i još jednom dokazali kako nečije malo - nekom znači mnogo.
Prekinuli nastup zbog žena
Momci iz Dijamanti bend i pevač Mladen Rosić napravili su potpuno ludilo na nastupu za Dan žena.
Naime, oni su održali nastup sa koleginicom Zoranom Stefanov, za više stotina žena.
Kako bi im dodatno ulepšali dan, momci iz benda kupili su nekoliko stotina ruža.
Dok su se žene ludo zabavljale, Mladen, pevač, krenuo je da deli ruže ženama, što ih je ostavilo bez teksta.
- Sinoć smo slavili žene. Mali znak pažnje za velike dame. Dijamanti bend želi vam srećan 8. mart - napisali su momci.
Kurir.rs