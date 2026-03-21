Toni Cetinski, u jeku je skandala, nakon što je otkazao koncert u Novom Sadu, pod izgovorom da je u hali Spens u kojoj je trebao da nastupa u vreme rata bio logor. Na ovu priču niko nije pao, a ubrzo se saznalo da je prodaja karata išla loše i da na dan koncerta nije prodao karata ni da se popuni pola hale.

Pevač je i pre otkazanog koncerta u Novom Sadu, zakazao koncert u najvećoj dovrani u Hrvatskoj, u Areni Zagreb, ali kako se može videti prodaja karata mu i tu ne ide baš najbolje. Koncert zakazan za 30. maj objavljen je još 18. juna 2025. godine i još uvek nije rasprodat!

Međutim, Tonijeva žena Dubravka je na svom Fejsbuku šerovala najavu njegovog koncerta na kojoj piše: "Na Dan državnosti, za Hrvatsku koja se ne predaje", očigledno u nameri da to posle skandala u Srbiji predstave kao patriotski koncert.

Njihove postupke su i u Hrvatskoj okarakterisali kao licemerne, pa je čak i tamošnji Index.hr objavio tekst sa naslovom: "Cetinski sad pokušava svoju (nerasprodanu) Arenu prodati kao "domoljubni koncert"."

16.000 mesta, ukupno ima jedna od najvećih dvorana u regionu, a dostupne informacije sa prodajnih platformi pokazuju da je veliki deo sedišta i dalje slobodan, i to mesecima nakon najave.

U galeriji ispod, možete videti da ni najeftinije karte nisu rasprodate, a i u fan pitu ima slobodnih mesta. Kada se sabere i oduzme do 30. maja kada je koncert zakazan, Toni će morati još mnogo da se pomuči kako bi u svojoj državi održao koncert pred punom halom. Ako ne uspe da do tog datuma rasproda karte, velike su šanse da ćemo imati prilike da čujemo i neku novu za sada potpuno nepoznatu priču o Areni u Zagrebu.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spens-u gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spens-a i da su to učinili izvođač i njegov tim.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.

Svesno sam zatvorio vrata

Pevač Toni Cetinski odlučio je da na 8. mart otkaže koncert u novosadskom Spensu, u kojem je već četiri puta nastupao. Nakon burnih reakcija javnosti, hrvatski pevač je odgovorio na jedan komentar u kom kaže da ne žali zbog svoje izjave i da nikada ranije ne bi nastupao u Novom Sadu "da je znao za ovu istoriju".

- Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on.

- Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osetili poniženo i bolno - piše u njegovom komentaru na Fejsbuku.

