Višnja Petrović gostujući u jednoj emisiji, otkrila je da joj je bivši dečko na njeno insistiranje kupio noja.

- Poželela sam da snimam sa nojem, da imam noja u svom spotu - započela je Višnja svoju priču, a onda otkrila da je njen tadašnji izabranik otišao korak dalje i zaista joj ispunio ovu neobičnu želju.

- Bivši momak mi je kupio noja i rekao mi: 'Eno ti ga noj u Subotici, pa radi s njim šta hoćeš - ispričala je pevačica.

Ipak, njena spektakularna vizija za muzički spot ubrzo je pala u vodu.

- Čovek mi je objasnio da sa nojem ne mogu ništa da radim jer je bio maj. Oni su tada u fazi parenja i pitao me da li sam normalna i da li znam da su nojevi izuzetno agresivni - prisetila se Višnja neprijatnog saznanja.

Kada je pokušala da se opravda svojom "skromnom" idejom za snimanje, usledio je odgovor koji ju je ostavio bez teksta.

- Ja mu kažem, ali on mi je samo trebalo da protrči kroz autobus! A čovek mi na to odgovori: 'Gospođo, ne zna se da l' ste luđi vi ili ovaj što vam je kupio ovog noja' - ispričala je pevačica kroz smeh za Blic.

Višnja je na kraju priznala da kod nje klasična udvaranja ne prolaze i da svoje partnere uvek mora malo da "poduči".

- Prosto moram da im dam smernice da kod mene iznenađenja ne mogu da budu neinteresantna, obična i nešto što može da uradi svako - izjavila je ona, dodajući da se sama uvek jako potrudi kada pravi iznenađenje i da isto očekuje i od jače polovine.

"Bila sam sa oženjenim"

Podsetimo, Višnja je šokirala priznanjem da je bila u vezi sa muškarcem za kojeg je znala da je oženjen.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer nisam poročna - iskreno je priznala Višnja tokom svog boravka u rijalitiju "Zadruga".

