Ena Popov, sreću je pronašla kraj partnera biznismena Nenada Čanka, ali on nije ljubitelj eksponiranjem u javnosti, pa voditeljka s vremena na vreme objavi zajedničke fotografije sa suprugom i naslednicama, kako uživaju u zajedničkim trenucima.

Ena živi u Novom Sadu, a ono što je manje poznao da ima jednu od najluksuznijih kuća u pomenutom gradu.

Ena nastoji da koristi svaku priliku da uživa u lepom vremenu, bilo to u bazenu sa suprugom i ćerkama ili na nekom drugom mestu, o čemu svedoče njene fotografije na društvenim mrežama. Jednom prilikom podelila je fotografiju i iz dnevne sobe, gde je uslikala sebe, a oko nje se takođe mogao primetiti luksuz.

Razgovor sa ćerkama šokirao javnost

Podsetimo, Ena je javno prepričala razgovor sa ćerkom koji je javnost šokirao.

- Pitala sam Riu kako će birati dečka, a ona mi je rekla: "Ako u restoranu naruči bečku i pomfrit umesto školjki – nije za mene!", rekla je Ena u emisiji kod Goce Tržan, a u studiju su je svi iznenađeno gledali.

Ubrzo je ovaj snimak postao viralan, a mnogi su šokirani izjavom nekada bivše rijaliti učesnice.

"Šta? Da li to znači da one jedu samo kavijar i školjke", "Hahaha kakva komedija, znači ako jede pomfrit i bečku to je niža klasa", "Da li je realno da je ovo izgovorila?", "Bravo mama bas si ih lepo vaspitala. E kako si brzo zaboravila Velikog brata"... su samo neki komentari na društvenim mrežama.

