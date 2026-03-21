Ena Popov, sreću je pronašla kraj partnera biznismena Nenada Čanka, ali on nije ljubitelj eksponiranjem u javnosti, pa voditeljka s vremena na vreme objavi zajedničke fotografije sa suprugom i naslednicama, kako uživaju u zajedničkim trenucima.

Ena živi u Novom Sadu, a ono što je manje poznao da ima jednu od najluksuznijih kuća u pomenutom gradu.

Ena nastoji da koristi svaku priliku da uživa u lepom vremenu, bilo to u bazenu sa suprugom i ćerkama ili na nekom drugom mestu, o čemu svedoče njene fotografije na društvenim mrežama. Jednom prilikom podelila je fotografiju i iz dnevne sobe, gde je uslikala sebe, a oko nje se takođe mogao primetiti luksuz.

Ena Popov kuća, bazen Foto: Pritnsceen

Razgovor sa ćerkama šokirao javnost  

Podsetimo, Ena je javno prepričala razgovor sa ćerkom koji je javnost šokirao.

- Pitala sam Riu kako će birati dečka, a ona mi je rekla: "Ako u restoranu naruči bečku i pomfrit umesto školjki – nije za mene!", rekla je Ena u emisiji kod Goce Tržan, a u studiju su je svi iznenađeno gledali.

Ubrzo je ovaj snimak postao viralan, a mnogi su šokirani izjavom nekada bivše rijaliti učesnice.

"Šta? Da li to znači da one jedu samo kavijar i školjke", "Hahaha kakva komedija, znači ako jede pomfrit i bečku to je niža klasa", "Da li je realno da je ovo izgovorila?", "Bravo mama bas si ih lepo vaspitala. E kako si brzo zaboravila Velikog brata"... su samo neki komentari na društvenim mrežama.

Ena Popov sa suprugom Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen, Pritnsceen


Ne propustiteStarsENA POPOV ZAVRŠILA DVA FAKULTETA! Voditeljka je vlasnica ovih diploma, jer samo jedna je malo
Ena Popov
Stars"DECA NAM SE NE POZNAJU, MOJ BRAT NIJE BIO UZ BOLESNOG OCA" Ena Popov o porodičnom razdoru: Nije se ponašao dobro prema mojim roditeljima
Ena Popov
StarsBILA JE NAJPOZNATIJA UČESNICA RIJALITIJA KOD NAS, A ONDA SE UDALA ZA BOGATAŠA! Danas živi u vili, ima život iz bajke i izgleda ovako
Screenshot 2025-03-12 170734.png
StarsU DECEMBRU UŽIVA NA SUNČANOM MORU! Ena Popov spakovala kofere i otišla na zasluženi odmor (FOTO)
Screenshot 2025-03-12 170734.png