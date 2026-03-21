Zorana Mićanović, nedavno je priznala da ju je majka ostavila zbog drugog čoveka, koji je pevačicu hteo da namami u stan, zove Centar za socijalni rad i smesti je u hraniteljsku porodicu.

Pevačica je ispričala da se sa time teško nosila kada je bila devojčica, te da je kasnije odlazila na majčina vrata kako bi je videla.

Međutim, nailazila je na odbijanje.

- Čujemo se dva do tri puta godišnje, možda ni toliko. Nemamo dobar odnos. Ponekad joj pomognem ako joj treba i to je to... Najteže mi je bilo kad sam bila mala, kad joj lupam na vrata, ona otvori i pita me šta radim tu i zalupi ih. Taj muž nije dozvoljavao da se viđamo, nikada me nije prihvatio. Nikada je nisam mrzela, ali sam je krivila za mnoge stvari. Ona nema nikoga sem mene da joj danas pomogne. Nema roditelje, ima dva brata a sa jednim ne razgovara. Ona je tog čoveka stavila ispred mene... Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko puta sam dolazila da je vidim i jednom prilikom njen muž je hteo da me namami da dođem u kući i da zovu Centar za socijalni rad, želeo je da me odvedu u hraniteljsku porodicu... Nije mogao da me smisli. Nekada je znao da me zatvori u sobu i zaključa dok mama ne dođe sa posla - rekla je Zorana u emisiji "Pretres".

Otvorila biznis ocu i maćehi

Zorana i ako dosta mlada, uspela je da se probije na sam vrh estrade, pa se može pohvaliti da je jedna od najangažovanijih pevačica mlađe generacije. Ona kako je i sama priznala lepo zarađuje, ali svoju zaradu daje ocu na čuvanje. Nedavno je ostvarila želju ocu i maćehi pa im je otvorila salon u rodnom Šapcu.

Prošle godine si otvorila i salon u Šapcu, kako ide taj biznis, jesu li otac i maćeha zadovoljni?

- Ja sam prezadovoljna, drago mi je da su oni srećni i da vidim osmehe na njihovom licu, lokal odlično radi i zadovoljna sam tim delom. Ja sam to njima prepustila, a tu sam za sve što treba, za svaku pomoć 24/7, ali imam svoj posao i previše je da budem na više strana. Volim da, kada nešto radim, budem u fokusu sa svojim poslom, a previše poslova ne mogu da radim.

