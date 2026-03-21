Milan Stanković se povukao u medijsku ilegalu, nastupe gotovo da nema, posećuje manastire, a muzikom će, izgleda, da se bavi samo za svoju dušu. Naime, pevač je razvio je biznis sa kamionima u Čikagu, koji mu je trenutno glavni izvor zarade.

- Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni - rekao je pre nekoliko godina za Republiku.

- Vozači pričaju da im je Stanković nudio mnogo više novca od ostalih vlasnika da bi pristali da rade za njega.

Inače, on je na ideju o poslu auto-prevoznika došao kada je pre dve godine nekoliko meseci proveo u SAD.

- On bukvalno iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cveta - zaključuje sagovornik za medije.

Posvetio se duhovnom životu

Podsetimo, nekadašnji pevač Milan Stanković pre nekoliko godina povukao se sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti.

Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik. Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori. Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

