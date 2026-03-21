Tea Bilanović, pre nekoliko dana objavila je svoj album prvenac "Random". Na gala promociji albuma, sjatila se čitava estrada, a pevačica je samo nekoliko sati pre slavlja, objavila pesme i spotove na muzičkim platformama i društvenim mrežama.

Projekat je privukao veliku pažnju, a ono što nikome nije promaklo je da je pevačica završila u krevetu sa kokoškama. Spot za pesmu "Pazi na ponašanje" u određenim kadrovima prikazuje pevačicu kako leži u krevetu dok se oko nje nalaze pernate živine. Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, za samo jednu ukrasnu koku, Tea je iskeširala 400 evra.

Za album dala 200.000 evra

Tea Bilanović je u razgovoru sa medijima, na promociji albuma otkrila koliko ju je koštao ovaj projekat.

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pevačica, nakon čega je otkriveno da je cifra iznosila 200.000 evra.

Uhvaćena sa Fivosom

Grčki kompozitor i producent Fivos pre nekoliko dana posetio je srpsku prestonicu kako bi se upoznao s mladom pevačicom Teom Bilanović, s kojom će, ako se sve kockice slože, uskoro ostvariti saradnju.

Jedan od najpoznatijih kompozitora u Evropi u večernjim časovima našao se s našom pevačicom u jednom hotelu, gde su sa zajedničkim saradnikom uživali u društvu, ali i kovali planove za saradnju. I dok su sedeli u restoranu, mogli smo da primetimo da su uživali u druženju, smejali se i razgovarali o raznim temama.

Tea nije krila koliko je oduševljena njegovim radom, a i Fivos je uzvratio komplimente na račun njenog rada i talenta, preneli su nam naši izvori. Nakon nekog vremena sastanku je došao kraj, a pri rastanku Tea i Fivos su se pozdravili zagrljajem i osmehom.