- Shvatila sam da kada posle dužeg razdvajanja nema promene tu se onda ništa neće promeniti. Onda je uhvatio talas rasprava i zatim sam ja pozvala policiju. To mi je bila najveća borba u životu. Kad je policija došla nisam ni shvatila šta se dešava i da ću morati u stanicu da idem da dam izjavu. Međutim, sve stoji u izjavi i on je mene vređao i pred policijom i meni je to udarilo na ego i otišla sam do kraja, prijavila ga i on sada ima zabranu, započela je Kristina Spalević u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani i nastavila da iznosi detalje svađe sa Kristijanom.

- Meni je on sam govorio, savetovala me je njegova bivša žena, njegovi roditelji da on sam ne zna kako troši novac i nikad ni ne zna koliko ima novca. Krade ga i on mi je sam rekao kradem i sklanjam sa strane, kao što bi moja baba štekala od mog dede u tom smislu. To ja nikada nisam uradila i hvala Bogu počela sam da radim, iako je izjavio da nisam sama sposobna da izdržavam decu, možda nisam u ovom momentu, ali ću svakako biti. Šta ta rečenica znači? Da ukoliko nije sa mnom nema obavezu prema deci. Moram da kažem, da u to ne sumnjam jer on i ćerki iz prethodnog braka obezbedi sve što treba, ali oni imaju stan, mi ne. Pružiće deci, ali da sam zadovoljna trenutnim ponašenjem nisam. Nisam neko ko će dva puta da zove za pelene, a bila sam primorana, ne njega da zovem već da idem preko posrednika. On možda ne shvata da je došlo do čega je došlo, ali ovo je difinitivno kraj. Brine me egzistencija, ali stisnite žene zube i sreća prati hrabre. Otišla bih u šumu da živim sa decom i tamo da lovim, ali više se ne bih vraćala. Ono što mi pomaže u ovim trenucima jesu duhovnik, molitva i crkva, Bog i vera, ali i dobra muzika, a volim i crkvenu muzika, rekla je Kristina u emisiji "Bunker".