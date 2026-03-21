Dejan Dragojević u jednom momentu pre nekoliko godina odlučio je da promeni veru i pređe u islam.

On zbog ove odluke trpi uvrede, ali ne samo on već i njegova porodica. Sada se oglasio i rešio da stane na put negativnim komentarima na račun svojih najbližih.

- Porodica! Mnogo me ljudi vređa, ne štede ni njih. Zašto bi se odrekli sina/brata koji veruje u boga. Nikom nisam naudio, nikog nisam oštetio, hranim svoju dušu i volim da snimam -napisao je Dejan.

Dragojević, koji je nedavno istakao da po treći put putuje u Saudijsku Arabiju uz reči da "Allah poziva u Kuću mira i upućuje koga hoće na Pravi put", osvrnuo se na uvrede koje dobija na društvenim mrežama

- Ovaj Bajram sam snimao i okačio na Jutjubu kao što sam snimao i Uskrs i Božić. Ljudima smeta što sam musliman, pišu mi svašta, ali ne znam što jer je sada i njima hrišćanski post, ali ja znam da su to nevernici, pravi vernik ne vređa. Moj post je završen, a pravoslavcima i katolicima želim da izdrže svoj post i da nahrane dušu. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Allah daje pa celi svet da ti uzima ne može ti uzeti - napisao je on, pa dodao

- Volim da vam snimam Ramazan, sutra ću sračunati koliko smo pregleda napravili. Islam ću snimati sve dok sam živ jer vera i Bog ne treba da se skriva - zaključio je on.

Bivši tast otkrio zašto je promenio veru

Dejan Dragojević je pre nekoliko godina prihvatio islam, a nedavno je njegov bivši tast, Huso Mujić, otkrio da je upravo kuma bila ta koja ga je uvela u veru.

Dejan Dragojević ne krije koliko mu vera znači, islam je prihvatio još dok je bio u braku s Dalilom Mujić, i to, kako kaže, iz ljubavi.

Iako je ta veza završena zbog javne prevare, Dejan je ostao privržen muslimanskim običajima. Nedavno je njegov bivši tast, Huso Mujić, otkrio da je presudan uticaj u Dejanovom prelasku na islam imala jedna bliska osoba, koja ga je i naučila sve o ovoj veri.

- Dejan je mnogo dobar dečko, uvek mi se javljao. Čak je i uzeo muslimansku veru! Ide u džamiju da se pet puta dnevno klanja i sad se zove Huso! Ne pije alkohol, ne jede svinjetinu, posti ramazan i slavi Bajram. Priznao je Alaha za svog gospodara zbog Dalile. Odrekao se porodice i promenio veru, žrtvovao se za nju, a ona ga je prevarila - pričao je za domaće medije Huso i istakaoda je njegova kuma pomogla Dragojeviću da nauči sve o islamu.

