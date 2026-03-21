Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sinoć je održala spektakularan koncert u Njujorku u okviru svoje velike američke turneje.

Dragana je još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih izvođača sa ovih prostora, budući da je oborila sve rekorde posećenosti. Dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je tokom večeri uglas skandirala njeno ime i pevala njene najveće hitove.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je Dragana sišla u publiku, što je izazvalo oduševljenje i pravi emotivni haos među fanovima.

Prema rečima organizatora, ovaj koncert je jedan od najposećenijih u Njujorku kada su u pitanju izvođači sa naših prostora, čime je Dragana još jednom dokazala svoju ogromnu popularnost i van granica regiona.

Radno i paradno

Reginalna muzička zvezda Dragana Mirković trenutno boravi na velikoj američkoj turneji na kojoj već na samom početku obara rekorde posećenosti i potvrđuje status jedne od najvoljenijih pevačica na ovim prostorima.

Publika širom SAD-a sa oduševljenjem dočekuje folk caricu, a prva dva nastupa protekla su u znaku rasprodatih sala i sjajne atmosfere, uz horsko pevanje njenih najvećih hitova.

Nakon uspešnog starta turneje, Dragana je stigla u Njujork, gde je očekuje novi spektakl zakazan za 20. mart, a interesovanje za ovaj koncert je ogromno.

Ovo je samo deo velike turneje, jer će Dragana nakon nastupa u Njujorku održati još šest koncerata širom Amerike, nastavljajući niz uspeha i susreta sa publikom koja je godinama verno prati.

Dragana Mirković na turneji u Americi Izvor: Kurir