MAGARAC, JARIĆI, PA KUPILA PAUNA! Aleksandra Mladenović ima mini farmu: Komšije su pitale kakva deca to plaču
Aleksandra Mladenović ne krije koliki je ljubitelj životinja. S obzirom da ona živi u Beogradu u stanu, njenim roditeljima često donosi neke nove životinje, koje čuvaju u svom dvorištu u rodnom mestu pevačice, Žitorađe.
Gostujući u emisiji Grand specijal, pevačica je govorila o ljubavi prema životinjama.
– Poslednje sam kupila pauna. Magarca su vratili niko nije hteo da ga čuva. Obožavam životinje i kada budem imala svoju porodicu i kada se budem udala sigurno ću imati životinje sada kada živim sama ne mogu da se posvetim– tvrdi Mladenovićka koja kaže da je pauna uzela u dogovoru sa bratom i koji je na kraju odleteo.
Ona je ispričala anegdotu o jarićima koji su dugo boravili u njenom porodičnom domu.
– To su bili mali patuljasti jarići dugo su bili kod nas dok komšije nisu pitale majku kakva deca to plaču– prisetila se Aleksandra.
Pre popularnosti radila na njivi
Ekipa Kurira pre nekoliko godina je posetila Aleksandrino selo u kojem ima svega 150 kuća i oko 750 stanovnika. Tada je i pevačica bila tamo. Iznenadili smo se kada smo je našli u polju gde je brala bostan. Tada nam je pokazala da ume da vozi traktor, koji je ona ocu kupila kada je zaradila nešto više para. Mami je poklonila automobil.
- Od malih nogu, kako je naučila da sadi lubenice i dinje, to je radila. Sad su već prošle, ali na njivi je provodila po nekoliko sati dnevno. Pevala je i sadila voće i povrće", rekla nam je tada Aleksandrina majka.
Pevačica je s ponosom istakla da se rado prihvata svakog posla
- Nije me sramota da kažem da čistim svinjac, da plevim luk i berem paprike. Imamo sjajan plastenik i sve što treba da se pomogne, ja pritrčim. Nije me sramota jer bih se u suprotnom stidela mesta u kojem sam odrasla, a ja ga volim najviše na svetu. Za mene je ovo centar sveta i nijedna svetska sila ne može da me promeni. Srećna sam što sam uspela, ali imala sam cilj - rekla je tada pevačica.
