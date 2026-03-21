Nakon jučerašnje emisije "Pitanja novinara" u Eliti 9, gde je jedna od novinarki bila Ivana Šopić, Stanija Dobrojević je očigledno pratila pomno pomenutu emisije, pa je na svom Instagram profilu osula paljbu po Šopićki.

Stanija Dobreojević je došla na ovu odluku zbog, kako je navela, polemike koja se vodila oko nje i njenog brenda. Priznala je da joj je delimično Asmin Durdžić na početku pomogao u finansiranju istog.

- Gledam i ne verujem kakva se polemika vodi oko mog brenda i gde se proizvodi. Problem Kina? Moj brend je američki i radi sa fabrikama koje koriste poslednje generacije materijala i mašina a to je danas upravo Kina. Razlika je samo u tome ko ide u Kinu po jeftinoću, a ko na vrhunski kvalitet. Razumem da neko poput Aneli zna samo za Temu i Shein. Ali da “voditeljka” Ivana Šopić ne pravi razliku između jeftine robe i vrhunske proizvodnje to je već ozbiljan nivo ograničenosti, napisala je, pa nastavila:

- Nije problem ni u brendu ni u Kini nego u tome šta neko zna i na šta je navikao. Kina je danas vrh svetske industrije. Samo je pitanje da li biraš jeftinoću ili najviši kvalitet. I da, u brend je uložena ogromna cifra, jer ja radim proizvodnju – sa najjačim fabrikama gde si uslovljen količinama. Kada kažem proizvodnja, to znači da se kolekcija radi za mene, a ne da se na postojeće komade lepi logo. To je ogromna razlika. I za sve postoji dokaz i faktura. Za pojedine koji se usude da dalje polemišu postoji i sud.

- I za kraj, volela bih da se makar u periodu mog boravka u Zadruzi 9 Eliti i pitanja novinara podignu na viši nivo. Jer ovakve rasprave, poput ovih koje vodi Ivana Šopić, zaista vređaju inteligenciju. Ne bih volela da u rijalitiju objašnjavam osnovne stvari onima koji bi to već trebalo da znaju.

"Asmin mi jeste pomogao u početku"

Stanije Dobrojević je priznala da joj je Asmin finansijski pomagao, ali da je nakon njegovog ulaska u rijaliti sve nastavila da radi sama.

- Asmin mi jeste pomogao u početku i to nikada neću umanjiti. U tom periodu sam imala mnogo pokušaja i promašaja, i zahvaljujući toj pomoći došla sam do prave fabrike i kvaliteta. On mi je pronašao fabriku i tada sam odlučila da konačno lansiram brend.

Ali to je moj put, moj rad i moja odgovornost. Ne volim kada se to preuveličava ili predstavlja kao da je neko drugi finansirao. Kada je ušao u rijaliti, ostala sam sama u svemu tome i kao žena u tom muškom svetu biznisa nastavila dalje. Zahvalna jesam, ali sve što danas postoji iznela sam sama, dodala je.