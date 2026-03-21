Retko koja pevačica ili pevač su u vreme kada su započinjali svoje muzičke karijere, odmah na početku doživeli veliki uspeh i popularnost. Jedna od njih je i Mia Borisavljević, koja je nedavno govorila o svojim počecima i neuspehu.

Kako kaže, njen prvi album niko nije primetio

- To je bilo baš bezveze. Nisam imala nikakvu organizaciju, imala sam osam pesama i to je sve što sam imala. Nisam imala pojma o životu, pojavila sam se bez neke strategije, bez stiliste, bez PR-a. Bukvalno sam pala sa Marsa u produkciju gde je sve savršeno. Mene je samo moja zvezda vodilja vodila da će to trajati i da nastavim dalje da opstajem na ovom estradnom nebu - ispričala je Mia.

Pevačica je priznala da nikakav pomak se nije desio nakon prvog albuma pa je i dalje pevala za malu svotu novca

- Finansijski veliki fijasko, nijedna pesma nije prošla. I dalje sam nastavila da pevam po klubovima za 50, 60 evra, ništa se nije dogodilo. Ali tek tada nisam želela da odustanem - rekla je Mia.

U želji da ipak ostvari svoje snove, bila je svesna da će morati da napravi nešto drugačije, pa je u dogovoru sa Dejanom Milićevićem snimila spot gde je bila potpuno gola.

– Tad sam snimila spot sa Dejanom Milićevićem, to je bio moj bunt. Po meni je to u početku karijere sve bilo lepo i perfektno, snimila sam pre toga i spot kog se se danas skoro niko i ne seća jer je bio normalan. Na promociji su svi pričali o tome da Mia Borisavljević ima bubuljicu na leđima, niko nije pomenuo ni Marinu Tucaković, ni Braju, ni Grand produkciju – prisetila se pevačica i dodala da je tada shvatila da mora da napravi nešto drugačije - govrila je Mia pa nastavila

- Sela sam sa Dejanom i rekla da moram nešto da uradim, jer je ovo propalo, teče mi vreme. Onda smo se dogovorili da uradimo takav spot koji će izazvati medijsku pažnju. Videla sam da je to Dejan uradio jednog bugarskoj pevačici i pitala sam da uradimo i za naše tržište -izjavila je Mia.

Nakon toga usledili su hitovi poput pesme „Ženskaroš“, kao i učešće u rijalitiju „Veliki brat“, nakon čega je njena karijera krenula uzlaznom putanjom.

- Kada je izašla pesma, imala sam pokriće. Nasedela sam se na televiziji i tad je krenula moja karijera - rekla je Mia za Grand.

