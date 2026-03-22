Unuk nekadašnjeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, Marko Milošević (25), iako sve prisutniji na političkoj sceni, očigledno ume da uživa i u sasvim običnim, svakodnevnim stvarima i to bez imalo potrebe za luksuzom ili eksponiranjem.

Naša ekipa zatekla ga je u jednom velikom centru za nameštaj u Beogradu, gde se u sklopu objekta nalazi i restoran poznat po više nego pristupačnim cenama. Upravo tu, daleko od ekskluzivnih lokala na koje su javne ličnosti često navikle, Marko je sa svojom izabranicom odlučio da napravi pauzu i uživa u jednostavnom obroku.

Jednostavan život

Domaćin

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste činjenica da su bez ustručavanja odabrali meni od svega 399 dinara, čime su pokazali da im nije važan glamur, već atmosfera i međusobno društvo. U vremenu kada se često insistira na luksuzu i skupim restoranima, ovakav potez deluje osvežavajuće i prizemno.

Svedoci koji su se zatekli na licu mesta kažu da se Marko ponašao krajnje nenametljivo i kulturno. Nije tražio poseban tretman, nije pokušavao da privuče pažnju, već se ophodio kao svaki drugi gost strpljivo je čekao u redu, ljubazno komunicirao sa osobljem i sve vreme bio posvećen devojci sa kojom je došao.

- Baš se vidi da je lepo vaspitan. Nije bilo nikakvog bahatog ponašanja, naprotiv bio je tih, kulturan i vrlo pažljiv prema svojoj lepšoj polovini. Pravi gospodin- kaže očevidac.

Ponos porodice Milošević

Politika mu u krvi

Podsetimo, Marko je rođen neposredno pre političkih promena koje su obeležile kraj ere njegovog dede. Odrastao je u Požarevcu sa majkom Milicom Gajić, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i Pravni fakultet u Beogradu. Njegov politički angažman postao je vidljiviji kada ga je lider Ivica Dačić predložio za članstvo u Glavnom odboru Socijalističke partije Srbije.

Iako je prisutan u javnom životu, Marko svoj privatni život koliko toliko drži podalje od reflektora. Nije aktivan na društvenim mrežama, kad ima razlog se pojavljuje u medijima, a o emotivnim odnosima se malo zna.

U jednom od retkih intervjua za Kurir, iskreno je govorio o teretu prezimena koje nosi:

- Nije uvek bilo lako biti Marko Milošević, ali se na te stvari ne obazirem. Čak i oni koji su u odnos sa mnom ulazili s predrasudama zbog mog prezimena brzo su menjali mišljenje kad su me upoznali i shvatili kakva sam ličnost. Svoju porodicu volim i ponosan sam na nju, ali ja sam svoj.

Njegovo ponašanje u javnosti, skromni izbori i gospodski maniri, čini se, potvrđuju upravo te reči – da iza poznatog prezimena stoji neko ko želi da ga ljudi upoznaju po delima, a ne po predrasudama.