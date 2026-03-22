Snežana Đurišić održaće dva spektakularna koncerta u MTS dvorani 24. i 25. marta 2026. godine. Folk zvezda sve pripreme je privela kraju, a njeni verni fanovi s nestrpljenjem očekuju da izađe na scenu i priredi im veče za uživanje.

Snežana se i pre dve godine u istoj dvorani družila sa svojom publikom što se danima prepričavalo. Ona se tada prisetila svojih početaka i kada je prvi put sa 11 godina stala na scenu tadašnjeg Doma sindikata.

- Radujem se koncertima i druženju sa publikom u Beogradu, u sali koju ja pamtim kao dvoranu Doma sindikata, koja nosi tradiciju i u kojoj sam prvi put zapevala sa 11 godina, na događaju "Festival festivala" i koji za mene ima izuzetno značenje, jer sam kao devojčica izvela pesmu Lepe Lukić - rekla je tada Snežana i nastavila:

- Svaki put se prisetim tog početka, kada sam baš u ovoj dvorani izvela pesmu "Poljubi me, dragi", jer je Lepa moj uzor od malih nogu - prisetila se tada Snežana.

Ona je otkrila kako je došlo do toga da se sa 11 godina pojavi na velikoj sceni.

- Radmila Trifunović, legendarni muzički urednik i izuzetan poznavalac narodne muzike, prišla je kompozitoru Petru Tanasijeviću, čiju pesmu je trebalo da peva Lepa i rekla mu da će mu dovesti Lepinu naslednicu iz Kraljeva. To sam bila ja, sećam se da sam došla sa roditeljima i otpevala pesmu bez ikakve treme, kako već deca umeju - ispričala je pre dve godine Snežana za Novosti.

Snežanu prate i mlađe generacije, te je dosta i njih na njenim koncertima.

- Od najranijih godina u sebi imam duboko ubeđenje da se isplati biti vredan i radan, i da vredi stalno usavršavati svoje sposobnosti, koliko god da je karijera duga i uspešna - objasnila je pevačica.

- Čovek se zaista uči dok je živ i zato zdrava ambicija, bez stega ega i preterivanja, zaista oplemenjuje duh u svakom smislu.