Jedna od najtalentovanijih i najbolјih pevačica na našim prostorima Snežana Đurišić održaće dva uzastopna solistička koncerta 24. i 25. marta u MTS Dvorani, na mestu gde je i gradila svoje prve „muzičke korake“.

Karte za koncert se mogu nabaviti na mtsdvorana.rs i blagajni MTS Dvorane.

Za nekadašnji prostor Dvorane Doma sindikata je, kako kaže, vežu brojna sećanja, jer je na istom mestu davne 1971. godine, još kao veoma mlada, nastupila na festivalu Beogradsko proleće sa pesmom „Imala je baka stotinu momaka“.

Tokom svoje duge karijere od poštovalaca i publike stekla je epitet “kralјica narodne muzike” i smatra se jednom od najkvalitetnijih i

najpopularnijih pevačica domaće folk scene, a prepoznatlјiva je po velikom broju hitova. Snimila je 16 singl ploča, 23 albuma, četiri kompilacije, 11 singlova, ali i otpevala duete sa brojnim kolegama poput Šabana Šaulića, Halida Bešlića, Šerifa Konjevića, Miroslava Ilića, Jašara Ahmedovskog, Snežane Savić, Zorice Brunclik i drugih.

Nјeni čuveni hitovi koji su joj obojili karijeru i koje će publika imati prilike da ponovo čuje na koncertu su: „Lepi moj“,„Mala soba tri sa tri“, “Niko me nije voleo kao ti“, „Pričaj mi pričaj“, „Učiniću sve“, „Kuće male, krečene u belo“, „Između tebe i mene tama“, „Vratiću se“, „Kleo se, kleo“, „Odakle si sele“, “Kaluđeru moj”, “Kako da se pomirim sa tim”, “Kiše”, “Srna i jelen“ i još mnoge druge.