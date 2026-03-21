Slušaj vest

Sandra Valterović poznatija kao Seksi Sandra, otkrila je u jednom intervjuu da je bila u vezi sa čovekom koji je oženjen. Osim toga pevačica je govorila i o svom nadimku, karijeri, ali i rijalitiju u kom je učestvovala.

- Draže mi je Sandrić ili Sandra. Seksi kad mi neko kaže naježim se - rekla je ona, a na konstataciju da je na tom imenu gradila karijeru, kaže:

- Jeste. Mene i prijatelji u privatnom životu zovu seksika i seksi. Nekako taj prefiks seksi Sandra me prati i sada kada kažem da sam u nekim zrelijim godinama, a dosta mi je pomogao na početku karijere, ali sada se pitam taj prefiks bih volela da izbacim, ali je to nemoguće, jer ja onda stalno navodim kao što je Lepa Brena - Lepa Brena, Dara Bubamara - Dara Bubamara. To ih prati ceo život. Tako da seksi će ostati, seksi će ostati seksi (smeh).

Na pitanje da li se kaje zbog nekih stvari sa početka karijere, kaže:

- U principu ne volim da se kajem u životu. Ali da se sad ponovo rodim i sada me pitaš kako bih šta bih ne bih dala sebi. Eto opet ćemo da pomenemo taj seksi zato što opet ponavljam koliko mi je to pomoglo, a zaista mi je pomoglo dosta na početku karijere jer tada kada sam se ja pojavila 2009. godine nije mogao svako mogao ni u novine da uđe. Bilo je jako teško. Tako da, eto to bih promenila, jer mi sad to odmaže. Ne shvataju te ljudi. ne doživljavaju te ozbiljno - govorila je za Blic.

1/5 Vidi galeriju Seksi Sandra Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Printskrin

O rijalitiju

- Bilo je zanimljivo. Bila sam na “Farmi” dva puta i bila sam u “Velikom bratu”, gde sam se i izgradila. Da li bih sada ušla u rijaliti? Moj odgovor je definitivno da ne. Mada opet se vodim i tom nekom politikom u životu - Nikad ne reci nikad. Možda za neki baš baš dobar honorar, ali da se napravi rijaliti da budu samo poznati. Kad kažem poznati - da su to voditeljke, glumci, pevači, pa i starleta koja je poznata, ali neka poznata starleta. Ne ovo sad što gledamo po malim ekranima - rekla je ona, pa se osvrnula na honorar.

- Pa ne znam koji bi to honorar bio, zatekla si me sa pitanjem, ali veliki, a s obzirom na to da oni verovatno to ne bi platili, tako da ne bih ni ušla. Ali kad kažem veliki - ne mislim na 20.000 evra, mislim na veliki honorar, da mi plate da uđem i da budem sad tamo da budem zanimljiva.

Bila u vezi sa oženjenim tri godine

- Moje veze su sve turbulentne, nikad nisam imala mirnu vezu. Ko kaže da je tu neko nekoga ostavio? Možda smo mi sada zajedno (smeh). Ja više volim da ostavim, nego da budem ostavljena, ja sam ga ostavila, nije više išlo. On je neko ko je zauzet i razišli smo se. Vodio je paralelnu vezu. Srce ne bira, pola žena će stati na moju stranu, pola će me osuditi. Kako si ti bila sa njim on je oženjen, srce ne bira, neko će da kaže da je to normalno, neko da nije. Meni kad zaigra srce, to je to. Lagao je mnogo, ja sam kao feniks, patim, patim, ali se uzdignem, ne da me bol pobedi. On je neko ko će uvek biti u mom srcu, nebitno da li smo mi zajedno ili ne -rekla je za Blic

Sandra: Muškarac mora da ti kupi stan, Roleks, auto

Sandra je otkrila i kojim principima se vodi i šta muškarac mora da ima da bi je osvojio.

- Pa zna se, muškarac je muškarac. Muškarac je taj koji treba da osvaja, neću sigurno ja njega da osvajam. Mora on mene da osvoji. Muškarac je taj koji treba da se trudi oko mene, da mi skida zvezde s neba. Nisam opasna nego znam šta hoću. Mnogo ljudi i muškarci verovatno ne mogu da kažem ne vole, ali ne vole je ti neostvareni muškarci. Ja se potpuno slažem sa svakom njenom izjavom. Muškarac mora da ti kupi stan, Rolex, auto. Mora bre. Delim njeno mišljenje, mora sve - rekla je ona i dodala:

- Muškarac mora da bude duhovit, da voli životinje, da bude moćan, da ima lepe šake, da bude galantan. Postavlja se pitanje, a šta ja dajem. Dajem ljubav, pažnju, požrtvovanost. Kada sam zaljubljena, ja sam zaljubljena i za mene apsolutno niko drugi ne postoji.