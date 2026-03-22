Slušaj vest

Folk pevačica Sanja Đorđević već decenijama slovi za jedno od najpoznatijih lica na estradnom nebu Balkana. Njena karijera bogata je hitovima, a njeno ime se ne vezuje za skandale na estradi.

Rođena je u Pljevljima, gradu u Crnoj Gori, a onda se preselila u Sarajevo.

Njena retka, ali duboka svedočenja otkrivaju kako su prvi koraci u muzici oblikovani i podrškom njenog supruga, Petra Đorđevića, zbog kojeg je napustila porodični dom.

Otac poginuo pred kraj rata

- Otac mi je pred kraj rata poginuo. Znate kako je to tada bilo, od fine i bogate porodice sve se raspadne i deca ostanu siročići. Bila sam mala kada sam otišla u Sarajevo, ne sećam se detalja, Bože mi oprosti, kao da sam dementna. Kao da sam namerno potisnula sećanje... Sarajevo je multinacionalna sredina, svi smo se jako voleli, nismo poznavali razlike, ne znam ni kako se rat dogodio – rekla je jednom prilikom u emotivnoj ispovesti.

1/5 Vidi galeriju Sanja Đorđević Foto: ATA images, printscreen YT

Ova ispovest otkriva koliko je rat duboko uticao na njen život i oblikovao njeno rano iskustvo. Sećanja na detinjstvo su joj delimično zamagljena, ali emocije i trauma ostaju jasne.

Muža upoznala u kafiću

- Odmalena sam volela muziku, starija sestra je išla na folklor pa sam ja išla s njom i tu sam naučila nekoliko sevdah pesama. Odmah su me povukli na pevanje, često sam bila solista. Izdvajala sam se od drugih. Kasnije, sa 18 godina su mi napravili pesme koje sam ja ostavila jer sam se zaljubila. Moj suprug je Petar Đorđević, fudbaler. Upoznali smo se u kafiću, on je imao 26, a ja 19 godina. Jako sam se zaljubila. Preko noći je njegova majka rekla da joj se sin ženi, moj tata je dobio dijabetes, baka je kukala dva dana i dve noći, a ja došla samo da prespavam. Inače sam govorila da se nikada neću udati, da ću ovako roditi dete, ali eto kako ti sudbina sve namesti – rekla je o ljubavi i počecima karijere.

Sanja opisuje kako je muzika bila njena prva ljubav, ali životni događaji i ljubav prema Petru ubrzo preuzimaju važniju ulogu u njenom životu. Njena iskrenost pokazuje koliko su tadašnji osećaji i porodične reakcije bile intenzivne i dramatične.

1/5 Vidi galeriju Sanja Đorđević sa porodicom Foto: printscreen YT, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Baka me je godinama pitala kada bih došla, hoću li se ikada vratiti. Niko nije mogao da veruje da sam otišla u Švajcarsku. Bila sam najosetljivija kada sam rodila ćerku, želela sam da budem s mojima i tada smo se razišli na dve godine. Bila je neka velika svađa i ja sam došla u porodičnu kuću. Tata je doživeo da moja ćerka bude u kući s njim. Tada sam počela da pevam iz inata, nije bilo smisla da pevam po kafanama, a imam sve. Muž mi je slao novac, a ja nisam htela da uzimam jer imam sve. Nismo se videli šest meseci, tek nakon tatine smrti sam posustala. Taj crnogorski ponos kod mene je veoma jak. Ali mnogo se lepih stvari dogodilo u te dve godine razdvojenosti od muža, valjda se to tako sve namesti. Nešto kasnije smo se i pomirili... – iskrena je Sanja.

Životni oslonac

Ova izjava prikazuje koliko su emocije, ponos i porodične vrednosti oblikovale njen život u periodu velike emotivne turbulencije. Razdvojenost je bila teška, ali joj je dala priliku da sagleda život iz nove perspektive.

- Kasnije sam shvatila da se na njega mogu osloniti u svakom smislu. Bio je uz mene kada mi je bilo najteže. Nemam oca, nemam brata, ali on je bio sve. On je neko ko mi je u počecima dao novac za album. Dogovor je bio da se posvetimo njegovoj karijeri, pa onda mojoj i tako je i bilo. Znao je da ako mi da potpunu slobodu, sačuvaće me – ističe Sanja i ne skriva koliko je suprugovo prisustvo bilo ključno za njen profesionalni i lični razvoj.

Ćerka najveći ponos

Njegova podrška joj je omogućila sigurnost i slobodu da gradi svoju karijeru i identitet bez kompromisa. Njih dvoje imaju ćerku Ivanu, na koju su veoma ponosni.

Foto: ATA images

Sanja Đorđević je primer umetnice čija karijera i život ostaju stabilni i bez skandala uprkos izazovima i ličnim krizama. Njena priča je priča o snazi, ponosu i ljubavi koja nadilazi teškoće, ali i o značaju podrške bliskih osoba u trenucima kada porodica i životni putevi postanu komplikovaniji.