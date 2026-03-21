Saša Popović bio je čovek velikog srca. Mnogima je promenio život, a mnogima je i pomogao u trenutku kada im je to najviše trebalo. Jedan od njih je Goran Ratković Rale. On je nedavno gostovao u jednoj emisiji gde je govorio o Popoviću, pa se prisetio trenutka koji nikad neće zaboraviti.

Rale je priznao da je u jednom periodu dnevno umeo da uzme od 500 do čak 20.000 evra, te da je zbog svog načina života potpuno izgubio osećaj za novac.

Na mesečnom nivou izdvajao je i do 10.000 maraka pokrivajući tuđe račune u kafeteriji, jer su se mnogi pozivali na njegovo ime. Takav način života doveo je do nagomilavanja dugova, a kulminacija je usledila kada mu je Popović predočio papir sa iznosom od čak 68.000 evra.

- Ovako kaže: "Ne duguješ mi više ništa, nemoj da si mi potražio, od danas mi više ne tražiš ni jednu marku". Ja ga molim, nemoj to da radiš, šta mi je to, to mi je, možda mesec dana rada, nemoj, molim te, nemoj, pa evo, vratiću ti sad. I ne, neće da čuje - ispričao je Rale za Blic, pa dodao da se nakon toga "potpuno pogubio".

Rale ide na operaciju

Kompozitor Goran Ratković Rale danima se osećao loše, iscrpljeno i bez snage, a tegobe je pripisivao virusu koji je nedavno preležao.

Umor, otežano disanje i malaksalost postajali su sve izraženiji, ali poznati muzičar nije želeo da diže paniku. Ipak, zahvaljujući upornosti njegove partnerke, pevačice Ana Nikolić, situacija je dobila potpuno drugačiji epilog! Ona ga je nagovorila da ode na pregled i lekari su ustanovili ozbiljan problem sa srcem i preporučili hitnu operaciju srčanih zalistaka.

Nije bezazleno

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Kako saznajemo, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.

Nakon detaljnih analiza i pregleda lekari su ustanovili da Rale ima ozbiljan problem sa srčanim zaliscima i da je neophodna operacija u što kraćem roku. Vest je, prema rečima upućenih, zatekla sve ljude u kompozitorovom okruženju.

- Bio je u šoku. Nije mogao da veruje da je stvar toliko ozbiljna. Mislio je da je samo iscrpljen - kaže sagovornik.

Kako dalje saznajemo, kompozitor je otišao u bolnicu kako bi se konsultovao s lekarima i ugovorio termin operacije. Kako tvrdi izvor blizak Raletu, intervencija bi trebalo da bude obavljena uskoro, a lekari su mu savetovali da do tada maksimalno miruje i izbegava stres.

- Situacija je ozbiljna, ali je, srećom, sve otkriveno na vreme. Da je čekao još samo nekoliko dana, posledice su mogle da budu mnogo gore. Sada je najvažnije da operacija prođe kako treba i da se oporavi - navodi naš izvor.

