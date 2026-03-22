Brakorazvodna parnica između Nikole i Violete još nije okončana

Slušaj vest

Supruga bivšeg košarkaša i sportskog funkcionera Nikole Pekovića,Violeta Peković, prvi put je odlučila da javno iznese svoju stranu priče. Iako, kako kaže, nije javna ličnost i nikada nije želela medijsku pažnju, tvrdi da su je okolnosti i višegodišnji pritisci naterali da progovori.

U razgovoru za Kurir doktorka radiologije otvorila je dušu i ispričala sve kroz šta je prošla tokom braka sa nekadašnjim sportistom.

Violeta Peković iskreno o braku sa Nikolom Pekovićem

Na početku je otkrila šta je navelo da progovori:

- Nisam javna ličnost i nemam javne nastupe, ali sam odlučila da svoju privatnost podelim sa javnošću. Situacije koje proživljavam poslednje tri godine naterale su me na taj korak. Kada vam se dese stvari poput onih koje su se meni dešavale, a nadležne institucije zaneme pred nekim ko je iz krugova moći, to je razlog da javno apelujem da rade svoj posao i da ne ćute kada su u pitanju ljudi koji nisu moćnici.

Problemi u zajednici

Kada su krenuli problemi u bračnoj zajednici, ispostavilo se da je Nikola posumnjao da ga je Violeta Peković varala i tu je nastao prvi problem:

- Tako je. Da navodno dogovaram intimna druženja, uz moje montirane fotografije koje su se delile preko raznih brojeva i profila.

Otvorila dušu

1/5 Vidi galeriju Violeta Peković ispričala sve o braku sa Pekmenom Foto: Nemanja Nikolić

Bez dlake na jeziku

Upitali smo je konkretno da li i dalje voli Pekovića:

- Kada sam stupila u brak, bila sam maksimalno posvećena i takva sam i danas kao osoba. Sa nekim sa kim ste deset godina delili sve, ljudski je da vam kaže šta mu smeta. Žao mi je što mi nije sve rekao u lice.

Violeta ne krije da je spremna da ponovo sa njim sedne i porazgovara o svim problemima kroz koje su prošli:

- Apsolutno. Kad god. Nemam šta da krijem i stojim iza svake svoje reči.

Tajanstven

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković drži privatsnost za sebe Foto: Kurir, Nenad Kostić, Saša Pavlić Koki, Nebojša Mandić

Za sada nema nameru da se udaje, ali je spremna za novu ljubav:

- Brak kao institucija polako zamire. Za razvoj deteta je ključan odnos majke i oca. Kada toga nema, posledice se vide. Sve to utiče na formiranje ličnosti dece i društva u celini. Ne bih se više udavala.

Šta je sve Violeta ispričala pogledajte u videu u okviru teksta.