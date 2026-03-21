Pevač Haris Džinović u petak, 20. marta, u svom domu na Senjaku obeležio je Bajram, okružen najbližim prijateljima i kolegama. Atmosfera u njegovoj raskošnoj vili bila je topla, domaćinska i prava porodična, baš onakva kakvu Haris voli.

Domaćin je bio ne samo pevač, već i njegov sin Kan, koji je još jednom pokazao koliko je privržen ocu. Njih dvojica dočekivali su goste i brinuli da sve protekne savršeno, dok je Harisova ćerka Đina izostala sa slavlja, jer se trenutno nalazi van Srbije gde je nedavno proslavila 22. rođendan.

Da je slavlje bilo više od običnog okupljanja, pokazali su i snimci koje je Kan podelio na društvenim mrežama. U jednom trenutku, mikrofon je uzeo Aco Pejović, Harisov dugogodišnji prijatelj, i u duetu sa domaćinom izveo legendarni hit pokojnog Rođe Raičevića „Tako je suđeno“.

Smeh, muzika i bogata trpeza obeležili su dan, a sudeći po objavama, slavilo se do kasno u noć.

Kan je podelio i crno-belu fotografiju sa Harisom, na kojoj se vidi nasmejani naslednik pored oca, koji je i ovog puta ostao veran svom prepoznatljivom stilu – šeširu i opuštenoj košulji.

Harisova vila na Senjaku, jedno od najluksuznijih zdanja u Beogradu, već godinama je mesto na kojem pevač obeležava važne datume.

Bajram je još jednom dokazao da su tradicija, porodična okupljanja i dobra muzika Harisova receptura za savršeno slavlje.