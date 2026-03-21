Pevačica Dara Bubamara sinoć je imala nastup u Crnoj Gori, a najveću pažnju prisutnih privukao je njen 24 godine mlađi dečko koji je na primorje stigao u velikom stilu. Uspešni biznismen doleteo je privatnim avionom pravo iz Dubaija kako bi vreme proveo uz pevačicu.

Kako se saznaje, Dara i njen izabranik su smatrali da je ovo odlično mesto da zajedno provedu vreme kada nije na nastupu i da bude uz nju tokom boravka na primorju.

Njegov dolazak na sinoćnji nastup izazvao je potpunu pometnju. U prepunom klubu, svi pogledi bili su uprti u Daru, ali i u njenog misterioznog partnera koji se sve vreme nalazio u njenoj neposrednoj blizini. Dok je pevačica nizala hitove i atmosferu dovodila do usijanja, on nije skidao pogled sa nje, a sve vreme ga je diskretno pratilo lično, privatno obezbeđenje.

Na pevačicinom nastupu našao se i poznati crnogorski voditelj Božo Dobriša, koji je potvrdio ove navode i prokomentarisao Darinog partnera.

- Nema šta, momak je top. Svi su gledali u njega, a on samo u Daru, Istina je, juče je stigao privatnim avionom, lakše im je da se vide ovde, nego u Srbiji gde su sve oči uprte u njih - rekao je Božo Dobriša.

"Stalno me muvaju mlađi"

Dara nikada nije htela da priča javno o novom dečku, ali je ranije govorila da je zadovoljna i ispunjena u vezi.

Ona nije htela da otkriva ko je njen partner, sve zbog toga što ne želi da joj se iko meša u vezu.Podsetimo, Dara je i ranije pričala da je muvaju znatno mlađi momci, te i da su neki bili iz generacije njenog sina Konstantina.

- Istina je da me muvaju mlađi i to sve neko 93. godište, kada mi priđe neko '90. godište, pomislim, mator si za mene. Nudili su mi često drogu pojedini, ali ja nisam u tom fazonu, pa zamisli mene još pod tim, verovatno bi završila na drvetu - rekla je kroz smeh pevačica svojevremeno.

Kurir.rs/Informer