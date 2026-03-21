Folker Aca Lukas ne prestaje da iznenađuje javnost detaljima iz privatnog života.

Iako iza sebe ima više nego turbulentan ljubavni život, devojke su mu se jednom i obile o glavu.

Naime, kako je nedavno ispričao, smislio je zamku za devojke koje su ga opljačkale.

Evo kako je Lukas nasamario devojke

- U tri braka sam bio, ali kad sam bio u braku, takve stvari ne mogu da se dogode. Jednostavno, ako ih i radim, ne radim ih na taj način. Radim ih opušteno. Nikad u životu nisam rekao nekoj devojci da ne sme da kaže da je bila kod mene. To je besmisleno. Upoznaš neku devojku i dovedeš je na gajbu, otkud ti znaš kakva je ona. Za sve što se događa kad se pređe moj prag ja sam odgovoran. Ja sam ih pustio unutra i neću sad da ih jurim po kući- ispričao je Lukas u podkastu "Vostkast".

Prema njegovim rečima, neke devojke su se i slikale u njegovom kupatilu, jer su im se svidela stakla. Priznaje da mu to nije smetalo i navodi da je jedina sankcija koju su snosile ako prekrše neko njegovo pravilo, da više ne budu pozvane kod njega.

Lukas se prisetio i zanimljive situacije kako je uspeo da prevari devojke koje su ga opljačkale.

- Imao sam jednom neke dve devojke koje su s vremena na vreme dolazile kod mene, a primetio sam da svaki put kad dođu s društvom vole da odu kod mene u garderober da nešto... Kod mene u stanu možeš da mi mazneš jaknu, lovu i satove ne držim u gajbi, to je jedino što imam. Međutim, morao sam da im podmetnem zamku i posle mi se više nisu javljale. Kupio sam falš "roleks", ostavio ga tamo i odnele su ga. Mogu da zamislim šta je bilo kad su ga prodale - ispričao je Lukas kroz smeh, pa dodao:

- Znao sam da će da ga uzmu, bio je tu danima. Rekao sam im posle: "Ajde vi polako kućama..." Možda su nekom to uvalile, ko zna šta je bilo posle. Soma evra sam platio kopiju, ozbiljna, teška. A bio je težak jer je imao bateriju - zaključio je pevač.

Lukas spasio radnika na pumpi

Podsetimo, Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, kako Kurir nezvanično saznaje, noćas je spasao radnike jedne benzinske pumpe na putu Novi Sad - Sremska Kamenica.

- Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku pretio nožem, tražeći da mu preda celokupan pazar. Slučajno, baš u to vreme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pevač. Čim je video šta se dešava, umešao se i uspeo da otera razbojnika - otkrio je izvor Kurira nedavno.

Prema njegovim rečima, na sreću niko nije povređen, a razbojnik nije uspeo da opljačka pumpu.