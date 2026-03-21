Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević je, neposredno pred ulazak u rijaliti „Zadruga 9 Elita“, odlučila da javno prozove voditeljku Ivanu Šopić zbog polemike koja se vodila oko nje i njenog brenda. Međutim, voditeljka joj nije ostala dužna, već je uzvratila žešće nego ikada.

Na svom Instagram profilu, Ivana je objavila oštar odgovor, ne birajući reči dok je žestoko kritikovala Stanijin biznis, ponašanje i karijeru.

"Staniji Dobrojević su svi krivi što joj je provaljen kineski biznis i nikako da nauči da jedini biznis od kojeg je ikad imala profita je slikanje č***nog kolutića prekrivenog milimetrom nekog, isto tako kineskog materijala.

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Očigledno na nju delujem kao elektrošok pa glavati retard proverava da li je uopšte živa s' obzirom da prisustvujemo njenoj sahrani evo treću godinu za redom. Boju i temperaturu je pogodila, meni ostalo samo lopatom da zamahnem.

Vrlo hrabar potez jedne nepismene i nedomišljate ženice koju verbalno može da razvali svaka prosečna rijaliti učesnica i s njom može da ima odnose svaki facebook predator.

Sposobna da zaradi za 'leba isključivo tako što joj majka slika bradavice za Uskrs, a pas žvaće gaće za Božić. Umesto da se drži i svađa sa sebi ravnima, ona opet gine u želji da zaradi traumu za ceo život.

Stanija Dobrojević prva udarila na Ivanu Šopić

Podsetimo, Stanija Dobrojević je na Instagramu stavila tačku na kvalitet njenog brenda, te priznala da joj je delimično Asmin Durdžić na početku pomogao u finansiranju istog.

- Gledam i ne verujem kakva se polemika vodi oko mog brenda i gde se proizvodi. Problem Kina? Moj brend je američki i radi sa fabrikama koje koriste poslednje generacije materijala i mašina a to je danas upravo Kina. Razlika je samo u tome ko ide u Kinu po jeftinoću, a ko na vrhunski kvalitet. Ali da “voditeljka” Ivana Šopić ne pravi razliku između jeftine robe i vrhunske proizvodnje to je već ozbiljan nivo ograničenosti, napisala je, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević o gubitku bebe Foto: Printscreen YouTube

- Nije problem ni u brendu ni u Kini nego u tome šta neko zna i na šta je navikao. Kina je danas vrh svetske industrije. Samo je pitanje da li biraš jeftinoću ili najviši kvalitet. I da, u brend je uložena ogromna cifra, jer ja radim proizvodnju – sa najjačim fabrikama gde si uslovljen količinama. Kada kažem proizvodnja, to znači da se kolekcija radi za mene, a ne da se na postojeće komade lepi logo. To je ogromna razlika. I za sve postoji dokaz i faktura. Za pojedine koji se usude da dalje polemišu postoji i sud.

- I za kraj, volela bih da se makar u periodu mog boravka u Zadruzi 9 Eliti i pitanja novinara podignu na viši nivo. Jer ovakve rasprave, poput ovih koje vodi Ivana Šopić, zaista vređaju inteligenciju. Ne bih volela da u rijalitiju objašnjavam osnovne stvari onima koji bi to već trebalo da znaju.