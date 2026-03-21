"VIĐAO SAM SE S NJOM DOK JE BILA U BRAKU SA SLOBOM!" Ovaj poznati muškarac tvrdio da je Kija s njim varala Radanovića: Pomogao sam joj da KUPI STAN...
Bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se pre nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar.
O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.
Stefan Karić o Kiji Kockar
"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.
"Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavolela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo, iako živi dve ulice od moje kuće", rekao je Stefan, a nakon njega se oglasila i Kija.
"To se zove preporuka. Znaš nekog ko prodaje i uputiš drugu osobu. Otišla sam i kupila stan. Hvala na preporučenom. Divan je. Ostatak eseja ne komentarišem. Niti ću", poručila je Kristina tada.
Kija Kockar se udaje u Las Vegasu?
Nekadašnja pevačica, spisteljica, stjuardesa i pobednica "Zadruge 1" Kija Kockar uskoro ponovo staje na "ludi kamen", a novog izabranika uporno krije od javnosti.
- Na mom venčanju biće samo ljudi koji mi se dopadaju. Biće venčanje u Las Vegas, Elvis stilu! Tako da, istina! Samo mi - dodala je u svom maniru.