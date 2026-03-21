Nataša Bekvalac imala je susret sa nemačkom policijom.

Pop pevačica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju priznanice o plaćenoj saobraćajnoj kazni.

Prema objavljenom dokumentu, incident se dogodio danas, 21. marta 2026. godine, u 14:28 časova, na autoputu A81 u blizini Konstance. Nataša je, kako se vidi u zapisniku, kao putnik u vozilu marke Renault napravila prekršaj. Ona nije koristila sigurnosni pojas.

Kazna plaćena na licu mesta

Nemačka policija je kaznu od 30 evra naplatila na licu mesta, što potvrđuje priznanica koju je Bekvalčeva podelila.

Inače, pevačica se nalazi u Štutgartu gde ima zakazan nastup, a u objavi je upozorila sve da se obavezno vezuju.

Podsetimo, Vlado Georgiev, koji je na jednom od svojih koncerata u Areni ugostio Natašu Bekvalac, nedavno je progovorio o njihovom odnosu. Svojevremeno se šuškalo da su bili u vezi, ali ni Vlado ni Nataša za sve ove godine to nisu potvrdili.

On je prvo istakao da mu je drago što je pristala da bude njegov gost na koncertu.

- Pa, mislim da je baš bilo lepo i spontano. Možda smo žanrovski udaljeni što se tiče muzike, ali mislim da je publici bilo onako jako zanimljivo - rekao je prvo u podkast "Petcast".

Georgiev progovorio o Bekvalčevoj

- Zanimljivo i da to niko nije očekivao. Nata je ispala baš car, onako, došla je, iako je te večere imala angažman, ona je uspela da dođe, da gostuje i da trči na svoju svirku. Mislim da se njoj dopalo, siguran sam - jasan je bio Vlado.

Na pitanje da li je istina da godinama nisu pričali imao je spreman odgovor.

- Ko kaže, ko kaže to? Oduvek pričamo. Sretnem Natašu vrlo često. Ko to kaže? Jeste se iznenadila kad je dobila poziv od mene, ali pitajte nju o tome, stvarno. Bilo je super i super je što je došla. Odlično je bilo - kazao je on za "Telegraf".

- Jesam ispratio reakciju publike na mrežama na njen dolazak, naravno ja sam i hteo da zabavim i iznenadim publiku - dodao je Georgiev.