Slušaj vest

Pevač Acko Nezirović devedesetih godina bio u vezi sa koleginicom Marinom Živković, ali o tome nikada nije želeo da priča.

Ipak, Acko se nedavno osvrnuo na vezu sa Marinom.

Acko otkrio šta mu je Marina poručila

1/5 Vidi galeriju Acko Nezirović Foto: Printscreen, Pritnscreen, Kurir Televizija

-To je bilo devedesetih godina. Maki je dobar lik, super žena, prava lavica. Mi smo više i bili prijatelji nego sve ostalo. Ona je i dobro pevala, žena mangup, odrasla je na Dorćolu i imala je sve te manire – rekao je Acko i otkrio da li je i danas u kontaktu sa njim:

- Skoro sam joj napisao jednu poruku da je pitam kako je, a ona mi je dogovorila ‘Što me budiš?’. Ponekad je čujemo, ona je negde van Beograda, kupila je kuću, živi u prirodi. Imala je jednu kuću pre ove, gde sam išao, pa je prodala i kupila ovu gde živi.

Marina se pre nekoliko godina potpuno povukla sa scene i posvetila se Šamanizmu, a Acko kaže da u prvom momentu nije razumeo o čemu se tu radi.

- Povukla se sa estrade, sada je Šaman. Pitao sam je nekoliko puta šta to zapravo znači, ona mi je objasila. Mislio sam da je neka sekla, ali to je njeno – kazao je on.

Iako je sa pevačicom bio u vezi, Acko je istakao da je sa pevačicama ipak bolje biti prijatelj.

-Nikad ne reci ne, ali sa pevačicom je bolje da budeš prijatelj i drug, nego išta. One su zaista prijatelji i drugovi – zaključio je Acko za Blic svojevremeno.

Marina Živković: "Ja sam u šamanizmu"

1/7 Vidi galeriju Marina Živković nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube

Podsetimo, Marina je mikrofon odložila i priključila se sekti Hare Krišne. Kako su mediji pisali, napustila je pravoslavlje i postala je šaman. Iako se spekulisalo da je promenila i ime, pevačica je to demantovala. Završila je navodno i kurs za iscelitelja. Međutim, jednom prilikom je istakla da nema nikakcu agenciju, već da samo pomaže svojim najbližima i to kao "provodnik nečega što je iznad nas".

- Ja sam u šamanizmu, zaista. Živim dušom - zaključila je Marina Živković pre nekoliko godina.