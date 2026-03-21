Slušaj vest

Tina Ivanović već decenijama traje na estradi, a njeni nastupi su gotovo uvek unapred rasprodati i zakazani.

Tina Ivanović otkazala nastup

Ipak, iako je ovog vikenda trebalo da nastupi u Beogradu, zbog iznenadnih zdravstvenih tegoba bila je primorana da ga otkaže. Tim povodom se oglasila i obavestila fanove o novonastaloj situaciji.

Foto: Printscreen

- Dragi moji, zbog moje iznenadne zdravstvene situacije, večeras sam morala otkazati zakazani nastup u klubu Santo Domingo u beogradu. Žao mi je ali je zdravlje uvek na prvom mestu. Vidimo se drugi put. Voli vas Tina - napisala je ona.

Od Lepe Rade do Tine Ivanović

Podsetimo, pevačicino pravo ime je Radmila, kako je danas zovu samo najbliži članovi porodice, a u potrazi za prepoznatljivim imenom koji bi joj dalo poseban pečat bio je uključen i Saša Popović koji je umalo kumovao imenu zvezde koju svi danas znamo kao Tina.

- Istina je da sam karijeru započela kao Lepa Rada, a pravo ime mi je Radmila. Otkud Tina od Radmila? (smeh). To je umetničko ime koje mi je dao Pera Stokanović. Kada je trebalo da izdam prvi album za „Grand“, Saša Popović mi je predlagao da se zovem Mila, skraćenica od Radmila, ali na kraju sam ostala Tina. To ime mi leži i srodila sam se sa njim – objasnila je Tina jednom prilikom.

Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram

  admila bilo je jedno od najpopularnijih u tadašnjoj državi, a kažu da se davalo devojčicama koje donose radost.

Pojedina tumačenja tvrde da ovo ime donosi ljubav i sreću u životu.

STARS EP 589 14.03.2026. Izvor: kurir televizija