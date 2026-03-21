Slušaj vest

Sinoć je u rijaliti-programu Elita 9, održana emisija "Pitanja novinara", a tom prilikom Ivana Šopić postavljala je pitanja učesnicima.

Jedan momenat posebno je zasmetao Staniji Dobrojević, koja uskoro treba da se useli u Belu kuću. Stoga, javno je iskritikovala Šopićevu i njena pitanja.

Od tad, njih dve se preko Instagrama prepucavaju i vređaju ceo dan. Nakon Ivanine poslednje objave, Stanija se ponovo oglasila i udarila na njeno voditeljstvo.

Stanija uzvratila udarac Šopićki

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram/ stanijadobrojevic

- Šopić Dželjana, svih ovih godina stojiš u mestu i sada je svima jasno i zašto. Džabe ti mesto voditeljke, kada iz usta izlazi kanalizacija. Dželjana ostala ista Dželjana. Nisam te vređala. Samo sam objasnila da zbog svoje ograničenosti i neinformisanosti ne ponižavaš tuđi trud, rad i brend. Kakav ti je nivo, vidi se po tvom rečniku. Ne možeš ti takva da uvrediš, a kamoli da "sahraniš". Sahranila si samu sebe, pred publikom. Bruka si za voditeljsku profesiju. Verujem da se mnogi pravi voditelji danas stide i pitaju kako je moguće da se Dželjana Šopić naziva voditeljkom. Zato, draga Dželjana "nesam školovala" Šopić, neke uloge se dobijaju, neke se zaslužuju. Voditeljka se ne postaje titulom, nego nivoom. Ti voditeljka nisi, niti ćeš ikada biti, a danas si to i dokazala. Bravo, "voditeljko" - poručila je Stanija.

Ivana Šopić nemilosrdno odgovorila Staniji na prozivke: "Primitivni imbecil"

Na svom Instagram profilu, Ivana je objavila žestok i nemilosrdan odgovor u kojem nije birala reči, brutalno iskritikovavši Stanijin "biznis", ponašanje i karijeru.

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Staniji Dobrojević su svi krivi što joj je provaljen kineski biznis i nikako da nauči da jedini biznis od kojeg je ikad imala profita je slikanje č***nog kolutića prekrivenog milimetrom nekog, isto tako kineskog materijala - počela je, pa dodala:

- Očigledno na nju delujem kao elektrošok pa glavati retard proverava da li je uopšte živa s' obzirom da prisustvujemo njenoj sahrani evo treću godinu za redom. Boju i temperaturu je pogodila, meni ostalo samo lopatom da zamahnem. Vrlo hrabar potez jedne nepismene i nedomišljate ženice koju verbalno može da razvali svaka prosečna rijaliti učesnica i iz***e svaki facebook predator. Sposobna da zaradi za 'leba isključivo tako što joj majka slika bradavice za Uskrs, a pas žvaće gaće za Božić. Umesto da se drži i svađa sa sebi ravnima, ona opet gine u želji da zaradi traumu za ceo život. Mutavi, primitivni imbecil- bila je žestoka Ivana Šopić.