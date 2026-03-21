Slušaj vest

Afera Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, koja se dogodila uoči njihovog ulaska u aktuelnu sezonu "Elite", ne prestaje da trese domaću javnost. Rat bivših ljubavnika oko detalja njihovog odnosa i dalje traje, a sada se ovim povodom oglasila i bivša učesnica Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, koja nije štedela reči na račun svoje nekadašnje suparnice.

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

a račun svoje nekadašnje suparnice.

Lejdi Di, koja je sa Kačavendom žestoko ratovala još u "Eliti 7", istakla je da je od samog početka znala u kom smeru će ići njen odnos sa bivšim košarkašem.

- Pratim "Elitu" sada više nego inače, jer mi je jako drago da se moje mišljenje obistinilo… Rekla sam da bi Janjuš samo imao odnos sa Milenom i da bi je šutnuo - započela je Dragana oštro.

Ona se prisetila i Mileninih ranijih moralnih pridika, nazivajući njeno ponašanje licemernim.

- Milena, ti, koja si imala odnos sa Sanjinom, a glumila sveticu i napadala druge devojke u "Eliti 7", sada si bila predmet pražnjenja j**a Janjuševih, nema pravo glasa ova baba nilskog konja ni za šta više... Da sve ovo bude još smešnije ova babuskera se vaćarila i sa Anđelom koji sin može da joj bude - izjavila je Lejdi Di u dahu, dodajući da je "isfrustrirana kokoška odlepila za Janjušem".

"Što nije plakala dok se pela na njega?"

Bivša zadrugarka se posebno osvrnula na suze Milene Kačavende, ne krijući zgražavanje nad njenim trenutnim ponašanjem u rijalitiju.

- Jedino mi nije jasno je l' Janjuš toliko zagoreo da je morao ovu kobilu da opali… Još mi je jezivije što glumi sa onim suzama sada kada se priča potegla, što nije plakala dok se pela na Janjuša, nego plače sada kada se priča o njenim akrobacijama... - bez dlake na jeziku poručuje Dragana.

Ona je priznala i da žali što trenutno nije deo rijalitija kako bi se suočila sa njom na imanju.

- Jedino mi je žao što sad baš nisam u "Eliti" da joj se osvetim za svaki stres koji je napravila... Nju treba gaziti do kraja i obrisati pod sa njenom zgužvanom facom - bila je surova bivša učesnica.

"Njoj je potrebna stručna pomoć"

Lejdi Di nije poštedela ni Milenino novo prijateljstvo sa pevačicom Jovanom Cvijanović, koja je takođe ostala upamćena kao Janjuševa bivša "kombinacija".

1/4 Vidi galeriju Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, učestvovala je svojevremeno u "Eliti", a sad je otkrila da je raskinula veridbu Foto: Printscreen

- Ona sada jedino može da se druži sa osobama koje nemaju svoj stav i koje su uvek u fazi povlačenja, tj. koje joj ćute na sve i spuštaju glavu ispred nje, a jedna od tih je i Jovana pevačica - objasnila je za "Pink" ona, te iznela šokantne tvrdnje o Mileninom psihičkom stanju.

- Kačavenda trenutno nema veliki izbor ljudi koji bi se sa njom družili nakon svega, jer toj ženi je potrebna stručna pomoć, ona je za lečenje - zaključila je Sretenovićeva.