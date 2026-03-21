Pevačica Rada Manojlović govorila je o majčinstvu, smrti svoje majke kao i prijateljstvima. Ona je istakla i da je sa Milanom Stankovićem ostala prijatelj na njeno insistiranje.

Rada je na samom početku rekla da nekada ne može da gleda svoje intervjue zbog toga što se previše smeje.

- Čak i neke svoje intervjue koje ne mogu da gledam, bukvalno se cerekam i kezim kao luda na brašno, i onda shvatam one komentare "šta se ona više toliko smeje" - priznala je Rada koja je potom govorila o najvećoj traumi i smrti majke.

- Moja mama je umrla u mojim godinama. Imala je 39 godina kad je umrla. I da li je taj presek bio tu, u smislu, Bože, koliko je to kratko sve. Imao je te komentare "rodi već jednom to dete", jer ja imam 39 godina. Pa čekaj, da l’ će te vi možda da ga čuvate - rekla je ona.

"Da bi bio prijatelj, mora da legne sa mnom"

Rada je kroz smeh komentarisala svoja prijateljstva.

- Da bi neko bio moj prijatelj bukvalno mora da legne sa mnom (smeh). Majke mi, tako ispada. Ja ne znam, nemam rešenje - rekla je ona pa se dotakla odnosa sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem koji je nestao iz javnosti i promenio život iz korena.

- Milan je isto sličan meni. Moram da kažem da sam ja bila uporna da ostanemo prijatelji jer on može bez – rekla je pevačica u emisiji "Bez filtera sa Sara Miom".

Podsetimo, Rada je nedavno bila član žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde". Ona je svoju ulogu delila sa Viki Miljković, Draganom Stojkovićem Bosancem, Dragomirom Despićem Desingericom i Jelenom Karleušom.

Nakon snimanja novinari su pitali Manojlovićevu kako joj je bilo na snimanju emiisje, a sve je zanimalo o čemu je razgovarala sa koleginicom Jelenom Karleušom. Rada je otkrila da nisu vodile nikakav razgovor, a samo dan nakon toga Jelena je odgovorila na Radine reči, pa je izjavila da njena koleginica - laže.

Odgovorila Karleuši

Tim povodom mediji su kontaktirali Radu, koja je istakla da je u pitanju pokušaj da se njih dve zavade, pa je otkrila da je odmah pozvala Jelenu.

- Da počnemo od početka, pre svega ja nikada ne lažem. Dobila sam pitanje konkretno šta sam pričala sa Karleušom na snimanju, ja sam rekla: "Ništa". Kao što ništa nismo ni pričale van snimanja, što je i ona sama potvrdila. Ali, ništa manje, ni više nisam pričala ni sa Bosancem, ni sa Viki, ni sa Desingericom, pa šta, ništa - priča pevačica i dodaje:

- Nije takva situacija jednostavno, nema se ni kad iskreno. Ne znam šta ljudi očekuju inače. Pa mi na snimanja ne dolazimo da bismo se ispričali, nego da bismo snimili tu neku emisiju. Snimanje traje bez prekida šest sati, sa jednom kratkom pauzom za večeru oko dvadesetak minuta. Sedi se za jednim ogromnim stolom, tu su i organizatori i voditelji, neko jede, neko priča, neko sluša... Mislim pričaju ljudi neke uopštene teme, potpuno opusteno.

Rada je naglasila da joj nisu potrebne svađe sa kolegama i da ne želi da gradi svoju karijeru na takvim stvarima.

- Da se vratim na početak svoje izjave, nije preneto kako jeste. Velika je razlika između "Šta ste pričale - nismo pričale ništa" i "Rada je rekla da nisi htela da pričaš sa njom", kako je Jeleni preneseno. Naravno da će žena tako da odreaguje jer to jeste laž, ali ne moja. Naravno da sam joj se odmah javila jer ne podnosim laži i sitna spletkarenja da bi se napravila bespotrebna svađa u nedostatku istih, i naravno da je među nama sve okej. Ma, potpuno nebitna stvar, glupost. Meni ne treba lažni senzacionalizam i svađe sa kolegama, nisam iz te priče. Ljudi me vole baš zbog toga što sam takva. Što bi rekao naš narod - manite se ćorava posla - poručila je Manojlovićava za Informer.