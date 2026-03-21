Toni Cetinski večeras nastupa u Ljubljani, a kako je kasnio na koncert publika je počela da izražava nezadovoljstvo. Zvižduci i negodovanje čulo se u dvorani u kojoj Cetinski treba da nastupi, a iako je koncert bio zakazan za 21 čas, on se na lokaciji nije pojavio do 21.30, a kamoli zapevao.

Toni je koncert organizovao u u Media Centru, koji u punom kapacitetu za koncerte prima do 3.000 ljudi. Prostor je, polovično popunjen, a sprat je zatvoren.

Otkrio da li će se izviniti Srbima

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je koncert zakazan za Osmi mart u hali Spens u Novom Sadu, iznoseći skandalu tvrdnju da je to mesto bolna tema za mnoge koji su bili svedoci rata tokom devedesetih godina. Sada se po prvi put pojavio u javnosti, a upitan da li će uputiti izvinjenje Srbima zbog izjave povodom koncerta u Novom Sadu, rekao je ironično kroz osmeh:

- Možda... Možda jednog dana!

Žena preuzela odgovornost

Odgovornost za Tonijevu odluku je preuzela njegova žena Dubravka.

- Ja sam Dubravka Cetinski, Tonijeva menadžerka i želim jasno reći da je odluka da Toni ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost.Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica. Toni je tokom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvek davali veliku podršku. Svesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Izvinjavam se svima kojima je to donelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu- napisala je ona na Instagramu i dodala:

- Odluku sam donela kada sam videla koliko su Tonija potresla svedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Uprkos velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa.U našem službenom saopštenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u istorijske rasprave. Muzika nikada ne bi trebala deliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održaće se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva. Dubravka Cetinski.

