Nasilje u školi

- Jeste, udaraju me pesnicama u stomak, izgubim vazduh. Odlazak u školu u određenim situacijama mi je isto bio strah. Osećanje straha da idem u školu. U srednju ne, u osnovnoj je bio problem. Trebalo mi je 45 minuta pešaka do škole i 45 nazad, otprilike, ja sam znao kada se vraćam nekad, mrak je padao ranije, zimski period na primer, po sat vremena da stojim u tuđem haustoru usput, da uletim u neki haustor, druga su to vremena bila, nisu se zaključavale kapije mogao si da uđeš gde hoćeš i da čekam, zaledim se, da čekam samo da odu. Oni mene čekaju, pet, šest njih da me ismejavaju, da mi cepaju sveske... Fizički bol tu nije ni bitan, maltretiranje to koje sam ja doživljavao... Pa sam išao okolnim putevima kroz drugo naselje kući. Niti sam ja njima išta radio, niti sam ikada ja njih, ja sam se njih plašio. Ja njih sve znam imenom sad da kažem, ali ne pada mi na pamet da ih nabrajam- rekao je Milan nedavno za Blic.