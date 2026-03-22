Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, sinoć je zajedno sa kolegama iz benda organizovao druženje sa novinarima, kako bi proslavili njihove uspehe ali i ono što tek dolazi, ali i promovisali dve nove pesme.

Na iznenađenje mnogih na ovom događaju pojavio se i brat pevača, Vladimir Cvetković, pa su zajedno i zapevali, a svi prisutni uživali su u njihovom pevanju. Oni su zajedno otpevali duet Tropiko benda i Dženana Lončarevića "Veruj bratu svome", a mnogi su primetili njihove sličnosti i talenat za muziku.

Podsetimo, brat Saleta iz Tropiko benda, pre više od 10 godina bio je učesnik muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, međutim, u jednom trenutku napustio je takmičenje. Ceca Ražnatović koja je tada bila član žirija pomenutog takmičenja, izjavila je tada da su se ogrešili o njega.

Sale Tropiko: Popularnost nosi opterećenje

Aleksandar Cvetković je juče na promociji govorio o tome da li mu smeta popularnost i kako se nosi sa tim

- Uvek ću se truditi da moj privatan život bude privatan. Naš narod voli uvek da se meša i da priča za nekoga, bolje je da se sačuva. Nije teško, javna sam ličnost, slikali su me kada bacam smeće i u milion situacija... Ako ima materijala i kada imaš ozbiljnu popularnost onda se ništa ne može sakriti, tada privatan život jedino ne postoji. To imponuje, ali je energetski stresno. Tada sam prvi put shvatio da popularnost nosi opterećenje sa sobom.