Kristina Spalević pre nekoliko dana prijavila je svog nevenčanog supruga Krisitjana Golubovića policiji, a on je ubrzo napustio stan u kom su zajedno živeli, jer mu je zabranjen kontakt sa izabranicom. Kristina je ogolila dušu i otkrila šokantne detalje o manipulacijama, narušenom zdravlju i psihičkoj torturi koju je godinama proživljavala.

– Navikla sam na komentare: "Pa znala si ko je, ti si birala" i tako dalje. Da, znala sam, ali ono što ljudi ne vide je to da mi je taj čovek prao kosu, da on 50 posto, a nekada i 100 posto preuzme noću brigu o deci, da je pažljiv, da mu nikad ništa nije teško. Ima nenormalan broj vrlina – započela je Kristina, ali se odmah osvrnula na mračnu stranu njihovog odnosa: – To jeste ta faza gde ti dobiješ mnogo, onda zbog svega toga što dobiješ, zbog toga što je sve to divno, bajno i sjajno navikneš da živiš i s nekim jako lošim stvarima, lošim po tebe, po tvoju psihu. Imao je jedno oglašavanje kad je rekao: "Ja njoj kažem k...o, ona mene nečim gađa..." Ti to kažeš tako prirodno, kao da je to normalno. To nije normalno i ne možemo da normalizujemo te stvari, rekla je u Bunkeru.

Plakali smo oboje

Uprkos glasinama, Kristina je demantovala da je ikada došlo do fizičkog obračuna, ali je naglasila težinu psihičkog zlostavljanja.

– Kristijan ima jako dobru dušu i nekako sam ga zbog toga pravdala. Međutim, ja nisam osoba, niti ijedna ženska osoba treba da bude spremna na to da trpi. Izjavila sam da me Kristijan nije fizički napao. Nikad me nijedan dečko nije udario, da me jeste udario, ja bih ga ostavila iste sekunde. Tvrdim da je psihičko maltretiranje mnogo gore od fizičkog. Ako ti za pet godina ne odeš ni na jedno putovanje a da ti ne presedne, šta je to? On je mene dosta vređao – izjavila je ona.

Kristina se prisetila i perioda kada je prošlog leta već pokušala da ga ostavi, ali je poklekla pred njegovim manipulacijama i suzama.

– Čim ponovo stupiš u kontakt s takvom osobom, lako može da te izmanipuliše da se vratiš u taj odnos. Ja sam ostavila Kristijana, otišla sam u drugi stan i bila sam ubeđena i izašla s tim u javnost da više s njim neću da budem. Međutim, tad nije bila zabrana prilaska, on je kružio oko moje zgrade, donosio poklone... I onda sam sela s njim, rekao mi je: "Ja ti se kunem, nikada te više neću uvrediti." Plakali smo oboje.

Zdravstveni problemi i dolazak policije

Ipak, primirje je trajalo samo deset dana. Pritisak je počeo da uzima danak na njenom zdravlju, što joj je bio jasan signal da mora da preseče.