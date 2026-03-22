Marija Šerifović predstavila je novi album "Srcike". Ono što je sve iznenadilo, a pevačica je to vešto krila, da je njen novi projekat posvećen deci. Marija je došla na ideju da snimi pesme za malu decu, a sada je u razgovoru sa novinarima otkrila i kako izgleda njena svakodnevnica sa njenim naslednikom.

- Mario ima problem da se i na sekund odvoji od mene, tako da sam ja sa njim i u toaletu. Ali verujem da je tako svim mamama- objasnila je.

Kako je istakla, kroz rad na dečijim pesmama shvatila je da odrasli imaju mnogo što šta da nauče od dece, pa tako otkrila i šta je nju Mario naučio.

-Brzinu adaptacije na situaciju– rekla je pa odgovorila koliko je izazovno biti mama dečaka.

–Što bi baba Verica rekla, on nije hiperaktivan, već samo radoznao– rekla je uz osmeh za Grand.

Ovaj album je olakšanje mamama

Pevačica je šaljivo govorila i o tome šta očekuje od ovog albuma.

–Ovo je pravljeno za svu decu, i mislim da će ući u srca mališana i da će mamama biti lakše. Da žive život, da odu na brzinu pod tuš, popiju kafu ili šta god dok oni slušaju tih šest pesama- dodala je ona.

Marija je otkrila i po čemu se njihove kompozicije razlikuju od onih koje već postoje.

–Pa slušala sam svašta, ono što je namenjeno bebama i maloj deci, a mi smo hteli da napravim onešto što je prijatno za njihovo uvo, i da animacije ne bude previše atraktivne, šarene, niti bilo šta slično. Prilagođeno njima, da ne bude previše stimulativno- objasnila je.

Brat Danijel zaslužan za projekat

Marija je otkrila i da je njen brat Danijel Pavlović, delimično zaslužan što je odlučila da snimi album "Srcike".

–Brat moj Danijel je bio taj koj je rekao da to treba da uradimo. Kako je počeo da mi šalje tako sam shvatila koliko sam ranjiva postala, pa mi je sve imao sve više i više smisla- rekla je Marija za Grand.

