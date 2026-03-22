Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, stavio je tačku na odnos sa svojom partnerkom Milenom Stamenković. Nakon brojnih pitanja njegovih vernih obožavaoca, zašto se njegova partnerka ne pojavljuje više u njegovim lajvovima, Bogdan je stavio tačku na ovu priču i otkrio razloge.

- Kao što vidite u poslednje vreme Milene nema na lajvovima, aj što je nema na lajvovima, nego je nema ni ovde kod kuće. Objaviću na Instagramu sve detaljno, neću sad da pričam o ovome, ali jednostavno nije mogla da se nosi sa tim pritiskom javnim i to je to šta da radiš. Tako da ono, bezveze... Nadam se da će ljudi da skapiraju to i da neće da me maltretiraju, jer kao nije ni meni lako, ali ono šta da radiš brate, dešava se - rekao je Baka Prase.

Upoznali se na poslovnom sastanku

Milena Stamenković je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Baka Prase upoznali.

- To je bilo leto 2021. godine u restoranu u na tvrđavi u Novom Sadu. Našli smo se na poslovnom sastanku. Ja sam došla sa drugaricom, on sa svojim društvom. U tom periodu je bilo planirano da se pojavim na Reši Tv-u gde bih imala svoju emisiju inspirisanu Larom Kroft kao i segment u kojem bih vodila vremensku prognozu - napisala je ona, a na pitanje da li je bilo teško privići se na njegov način života iskreno je poručila:

- Jeste, mislim da se i dalje navikavam.

Ona je rekla i da je jutjuber privatno drugačiji nego kakvim se predstavlja.

- Najviše bih volela da svi možete da ga vidite kroz moje oči. Za mene najbolji na svetu - rekla je Milena.

Ko je Milena?

Milena je influenserka iz Novog Sada, gde je i studirala na Medicinskom fakultetu. Na društvenim mrežama poznata je kao fitnes influenserka i model, gde na Instagramu, ali i na Tik toku ima veliki broj fanova. Milenu su još ranije upoređivali sa Anjom Bla, ne samo zbog istog zanimanja, influensinga, već i zbog istih fotografija koje su objavljivale.

Jedan od slučaja jeste kostim za Noć veštica kada se Milena fotografisala inspirisana likom Lare Kroft, a godinu dana nakon nje, Anja je objavila iste fotografije. Drugi put desila se ista situacija, kada je zanosna plavuša pozirala u kostimu žene-mačke, a nakon nje isto je uradila i Anja, što je fanovima odmah zapalo za oko.

