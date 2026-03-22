Naime, Veljka krajem aprila očekuje još jedan važan meč u Moskvi, gde će imati priliku da dodatno potvrdi svoju formu i napredak. Ipak, ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste njegova nedavna objava na Instagramu, u kojoj je nagovestio još veće planove.

Kako je naveo, početkom novembra u Beogradu planira da pokuša da osvoji prestižnu WBC International titulu, što bi predstavljalo najveći korak u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ova informacija jasno ukazuje na to da će se Ražnatović na jesen vratiti u Srbiju kako bi se temeljno pripremio za jedan od najvažnijih mečeva u svom životu.

Ceca o njegovom odlasku

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona tada.