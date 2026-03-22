Slušaj vest

Veljko Ražnatović trenutno boravi u Rusiji, gde je maksimalno posvećen svojoj bokserskoj karijeri i pripremama za nove izazove u ringu. Sin folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović već neko vreme gradi međunarodnu karijeru, a kako stvari stoje, ključni meseci tek su pred njim.

Naime, Veljka krajem aprila očekuje još jedan važan meč u Moskvi, gde će imati priliku da dodatno potvrdi svoju formu i napredak. Ipak, ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste njegova nedavna objava na Instagramu, u kojoj je nagovestio još veće planove.

Kako je naveo, početkom novembra u Beogradu planira da pokuša da osvoji prestižnu WBC International titulu, što bi predstavljalo najveći korak u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ova informacija jasno ukazuje na to da će se Ražnatović na jesen vratiti u Srbiju kako bi se temeljno pripremio za jedan od najvažnijih mečeva u svom životu.

Veljko Ražnatović trenira u dvorištu Foto: Printscreen Instagram

Ceca o njegovom odlasku

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona tada.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsVELJKO RAŽNATOVIĆ KAO SAV NORMALAN SVET: Cecin sin se vozi gradskim prevozom (FOTO)
Veljko Ražnatović
Stars"PROZIVAO SI MI MAJKU" VELJKO SA DRUGOM PRESREO POZNATOG VODITELJA! Nastao haos nasred ulice, desio se skandal kod Hrama Svetog Save
Untitled-1.jpg
StarsPRVA PORODIČNA FOTOGRAFIJA RAŽNATOVIĆA IZ RUSIJE: Bogdana dovela dečicu kod Veljka, konačno svi na okupu, srećni i nasmejani (FOTO)
Veljko Ražnatović
StarsBOGDANA RAŽNATOVIĆ UHVAĆENA NA AERODROMU! Evo gde je krenula i ko joj pravi društvo
20240515-10-34-26---bogdanaraznattoviic--instagram-ph.jpg