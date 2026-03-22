More, sunce i zvuk loptice na teniskom terenu. Tako su protekli poslednji dani koje je Haris Džinović proveo u Istri, mestu kojem se godinama vraća sa posebnom radošću. Ali ovaj put, osim odmora i druženja, nosio je i snažnu dozu nostalgije – četiri decenije duge karijere i uspomena koje ne blede.

Istra za njega odavno nije samo letnja destinacija. To je prostor u kojem se prepliću energija sporta i emocija muzike. Između teniskih mečeva i večeri uz more, Džinović se osvrnuo na godine ispunjene hitovima, velikim scenama i publikom koja njegove pesme peva već generacijama.

„I posle 40 godina, osećaj pred koncert je isti“, priznaje.

Upravo su nastupi uživo ono što ga pokreće – trenutak kada publika zapeva uglas opisuje kao nešto što se ne može do kraja objasniti, već samo doživeti.

Foto: Roberta Frančula

Poznat kao perfekcionista, na sceni ništa ne prepušta slučaju. Svaki koncert za njega je nova priča, ali i nova analiza – šta je bilo savršeno, a šta može još bolje. Upravo ta posvećenost, kažu njegovi saradnici, drži ga na vrhu sve ove godine.

U bogatom muzičkom opusu posebno mesto zauzimaju „Pariške kapije“ – pesma koja je, kako i sam kaže, s vremenom prerasla u fenomen. Iako u početku nije delovalo da će postati bezvremenski hit, danas je jedna od onih koje publika peva najglasnije.

A sledeće poglavlje piše se u pulskoj Areni.

Govoreći o koncertu zakazanom za 14. avgust 2026. u Puli, Džinović ne krije emocije. Nastup na jednoj od najimpresivnijih pozornica u regionu opisuje kao ostvarenje dečačkog sna. Nekada je o Areni slušao kao o legendi – sada će upravo tu stati pred publiku, uz više od 20 muzičara na sceni.

Foto: Roberta Frančula

Publiku očekuje veče puno emocija, hitova koji su obeležili vreme i atmosfere kakvu mogu da stvore samo umetnici čije pesme traju decenijama. Već sada je jasno da će ovo biti jedna od onih noći koje se pamte – ne samo kao koncert, već kao susret muzike, uspomena i iskrene emocije.

