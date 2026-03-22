More, sunce i zvuk loptice na teniskom terenu. Tako su protekli poslednji dani koje je Haris Džinović proveo u Istri, mestu kojem se godinama vraća sa posebnom radošću. Ali ovaj put, osim odmora i druženja, nosio je i snažnu dozu nostalgije – četiri decenije duge karijere i uspomena koje ne blede.

Istra za njega odavno nije samo letnja destinacija. To je prostor u kojem se prepliću energija sporta i emocija muzike. Između teniskih mečeva i večeri uz more, Džinović se osvrnuo na godine ispunjene hitovima, velikim scenama i publikom koja njegove pesme peva već generacijama.

„I posle 40 godina, osećaj pred koncert je isti“, priznaje.

Upravo su nastupi uživo ono što ga pokreće – trenutak kada publika zapeva uglas opisuje kao nešto što se ne može do kraja objasniti, već samo doživeti.

Poznat kao perfekcionista, na sceni ništa ne prepušta slučaju. Svaki koncert za njega je nova priča, ali i nova analiza – šta je bilo savršeno, a šta može još bolje. Upravo ta posvećenost, kažu njegovi saradnici, drži ga na vrhu sve ove godine.

U bogatom muzičkom opusu posebno mesto zauzimaju „Pariške kapije“ – pesma koja je, kako i sam kaže, s vremenom prerasla u fenomen. Iako u početku nije delovalo da će postati bezvremenski hit, danas je jedna od onih koje publika peva najglasnije.

A sledeće poglavlje piše se u pulskoj Areni.

Govoreći o koncertu zakazanom za 14. avgust 2026. u Puli, Džinović ne krije emocije. Nastup na jednoj od najimpresivnijih pozornica u regionu opisuje kao ostvarenje dečačkog sna. Nekada je o Areni slušao kao o legendi – sada će upravo tu stati pred publiku, uz više od 20 muzičara na sceni.

Publiku očekuje veče puno emocija, hitova koji su obeležili vreme i atmosfere kakvu mogu da stvore samo umetnici čije pesme traju decenijama. Već sada je jasno da će ovo biti jedna od onih noći koje se pamte – ne samo kao koncert, već kao susret muzike, uspomena i iskrene emocije.