Dragomir Despić Desingerica, često svoje kolege iz žirija takmičenja Pinkove zvezde, izbaci iz takta. Ove subote Dragan Stojković Bosanac nije mogao da dopusti nepoštovanje repera, pa je napustio snimanje.

Sve je počelo nakon što je jedan od kandidata završio svoje predstavljanje, pa su usledili komentari žirija.

Kako se može videti u emisiji do ove svađe došlo je kada je Bosanac na šaljiv način prokomentarisao Desingericu, a repera je njegov komentar uzbudio pa je krenuo u napad

- Prva pesma ti je odlična, koketirao si. Otpevao si za desetku. E sad dolazi onaj teži deo, strofa u pesmi "Motori", bio si nizak, to ovi koji ne čuju sad će čuti, bio si pun energije i snage. Jedan komentar ovog providnog (Desingerice), to kažu pevači i polupevači... - komentarisao je Bosanac.

Vidno pogođen ovim prozivkama, Desingerica je upao u reč starijem kolegi i pokušao da ga prekine: "- Ne, ne, ne".

Kompozitora je iznerviralo reperov pokušaj da ga prekine, pa mu se ponovo obratio

- Nemoj da pričaš, bićeš izbačen, budi pristojan, idi kući, nauči se pristojnosti, drži viljušku i nož! Neću da te slušam, ti si jedna neznalica - drao se Bosanac.

Trenutak koji je bio presudan da Dragan napusti emisiju je izjava Despića: A ti si jedan "šaban"

Dragan je u besu demonstrativno napustio svoju stolicu, ostavljajući sve prisutne u potpunom šoku.

Nakon što je Milorad Vasić završio svoj nastup i dobio samo jedno "Ne" od Desingerice, došlo je do žestoke rasprave izmađu Despića i Bosanca, tako da je Bosanac u jednom trenutku i napustio svoju stolicu

I Bojana Lazić otišla sa scene zbog Despića

Naime, nakon nastupa Milorada Vasića, došlo je do nesuglasica između Dragomira Despića Desingerice i Jelene Karleuše, jer nisu mogli da se usaglase ko će prvi da komentariše kandidata.

Desingerica nije odustajao od toga da prvi govori, zbog čega je voditeljka Bojana Lazić odustala od najave kandidata, te otišla sa bine.

- Despić će da vodi program - rekla je Bojana i sela na mesto.

- Niko ti nije dao reč - rekla je Jelena Desingerici, koji je sve vreme pokušavao da dođe do reči.

- Vokalno mi je prijalo sve, ali tvoj nastup i prezentovanje je jezivo, kao da vučeš kateter, nema emocija - rekao je Desingerica.

- Kandidat se najavljuje pre komentara žirija - navela je voditeljka.