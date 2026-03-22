Đole Đogani i Vesna Đogani, bili su pre nekoliko nedelja glavna tema medija kada se pojavila vest da se razvode. Oni su to ubrzo demantovali, a ekipe koje se nalaze na aerodromu vikendom i dočekuju poznate sa nastupa po Evrpi, danas su dočekali popularni bračni par.

Vesna je bila u opuštenoj kombinaciji i potpuno bez šminke, sa rancem na leđima, dok je Đole bio u malom elegantnijem izdanju pa je na sebi imao pantalone i jaknu u istom dezenu.

Nasmejani i srećni kratko su razgovarali sa novinarima

- Mi smo odlično. Umorni, ali dobro smo. Bili smo na nastupu u Beču - poručila je Vesna za Mondo.

Đole Đogani o razvodu

Đole Đogani oglasio se nakon vesti da se razvodi od Vesne sa kojom ima dvoje dece. On je istakao da oni nemaju problema u braku, te da ne razmišljaju o razilaženju.

Đole je otkrio da su njih dvoje bili na zajedničkom putovanju u Španiji, odakle su se upravo vratili.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole i dodao:

- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.