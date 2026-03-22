Čeda Jovanović, zaplakao je zbog svoje biše žene Jelene Jovanović, čitajući knjigu "Vera, nada, krvoproliće" svom prijatelju i cimeru Aleksandru Kosu.

Kos je usnimio video u stanu u kom žive, dok je Jovanović čitao knjigu. U jednom trenutku čitajući pasuse iz pomenute knjige, Čeda se prisetio Jelene i zaplakao.

- Ti znaš da je lavanda moje omiljeno cveće?, upitao je Čeda Aleksandra Kosa, a onda dodao kako zamišlja sebe i Jelenu: "U polju lavande Jelenina slika, pošta nje više nema".

Čeda je citirao delove iz knjige: "Hodam užasno sam, jedinstvenim putem, u polja lavande... Ljudi govore da sam se promenio, kažem im da je to jedinstven put. I lavanda mi je kožu obojila, pa sam i sam sebi čudan postao", čitao je Čedomir Jovanović sa suzama u očima.

Aca Kos je uz video dodao i opis: Bob Dilan, Nik Kejv & magična pita, njegov izbor za ovo nedeljno jutro koji prihvatam zbog doručka posle ću se lečiti svojom muzikom…

Razvod nakon 25 godina braka

Podsetimo, Čeda Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

- Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj meri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni - pričao je ranije Čeda i dodao:

- Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo.

