Slušaj vest

Toni Cetinski, sinoć je održao koncert u Sloveniji u polupraznoj dvorani. Publika je odmah na početku koncerta izkazala nezadovoljstvo, jer je pevač u dvoranu stigao pola sata kasnije do najavljenog početka nastupa, a kada je izašao napokon na binu sat vremena od planiranog početka koncerta, usledile su reči koje su zgrozile prisutne.

Cetinski je tražio od publike da mu kažu ko je odakle došao.

- Daj da vidimo... Neka dignu ruke svi Slovenci i Slovenke večeras, Bosanci i Bosanke, Crnogorci i Crnogorke... Okej, ima nas dovoljno - rekao je.

Poslednje je spomenuo Srbe i Srpkinje.

- A Srbi i Srpkinje? Dobro, multikultura se nastavlja dalje - rekao je pevač, a na njegove reči odazvalo se nekoliko prisutnih očigledno iz Srbije, prenosi Telegraf.rs

1/7 Vidi galeriju Toni Cetinski Foto: Damir Dervišagić, Damir Darvišagić

Odgovorio da li će se izviniti građanima Srbije

Cetinski je na pomenuti koncert stigao u pratnji supruge, a pre nego što je ušao u prostor u kom treba da nastupa, a novinarka koja se našla na licu mesta ga je direktno pitala da li će uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog svega što je izjavio poslednjih nekoliko nedelja.

On se blago nasmejao, na ivici podsmeha, i rekao:

- Možda... Možda jednog dana!

Iza njega je išla njegova žena koja ga je rukom pogurala da uđe, pa je razgovor na koji verovatno nisu bili spremni tu i završen.